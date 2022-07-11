В Государственной службе чрезвычайных ситуаций пояснили, что запах гари в Киеве ощутим из-за того, что на севере области тлеют торфяники. При этом спасатели отметили, что показатели воздуха находятся в пределах нормы.

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Киевлян призывают не паниковать

По сообщению ГСЧС, с самого утра 11 июля в Киеве ощущается запах гари, что могло вызвать беспокойство местных жителей. Однако в самом городе вполне спокойно, никаких серьезных пожаров спасатели не зафиксировали.

Вместе с тем в ГСЧС отметили, что на севере Киевщины, а именно в Новой Плотине Бородянской объединенной территориальной общины, тлеют торфяники. Оттуда ветер несет запах дыма в сторону столицы.

Если вы до сих пор чувствуете запах гари – закройте плотно окна и двери , пока запах рассеется, и только после этого открывайте,

– порекомендовали в ГСЧС.

К слову, ранее в Киевской городской государственной администрации, по состоянию на 8:00, сообщали, что уровень загрязненности атмосферного воздуха на правом берегу столицы – средний, а на левом – низкий. При этом радиационный фон находится в норме.

Ввиду состояния воздуха на правом берегу люди, у которых наблюдаются проблемы со здоровьем, могут испытывать легкий дискомфорт . Таким группам населения рекомендуется ограничить прогулки. В целом угрозы для здоровья нет,

– отметили в КГГА.

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