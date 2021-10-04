Суд Чернигова арестовал несовершеннолетнего подозреваемого в убийстве полицейского

Деснянский районный суд Чернигова избрал меру пресечения несовершеннолетнему подозреваемому в убийстве полицейского. Теперь 17-летнего парня 60 суток будут держать под стражей.

Такую меру суд избрал в деле о жестком убийстве правоохранителя в Чернигове.

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Заметим, что в убийстве подозревают 4 молодых людей, трое из них – несовершеннолетние. Именно они, по версии следствия, непосредственно наносили телесные повреждения двум стражам порядка.

Также 4 октября суд должен выбирать меру пресечения еще трем подозреваемым в смертельном избиении полицейского и одному подозреваемому в грабеже, который унес сумку одного из пострадавших.

Что известно об убийстве полицейского

В Чернигове в ночь с 1 на 2 октября нашли тело погибшего капитана полиции. Трагедия произошла в микрорайоне Масаны. На момент нападения правоохранители были в гражданской одежде, поскольку находились в отпуске.

Предварительно известно, что одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, в результате чего он скончался на месте происшествия. Его напарник – в реанимации.

Полиция Черниговской области уже открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве и назначила служебное расследование.

Между молодыми людьми и полицейскими возник конфликт в магазине. Правоохранители сделали замечание компании ребят, которые шумно себя вели. После те дождались мужчин у выхода из магазина и начали их бить.

Ранее агрессивным молодым людям уже объявили о подозрении по статье 115 об умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.