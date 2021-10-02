Трагедия произошла в микрорайоне Масаны. Пострадавшего полицейского госпитализировали, сейчас он находится в реанимации.

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Погибший и пострадавший правоохранители были капитанами. Они служили в одном подразделении.

Во время трагедии капитаны не состояли на службе. Сейчас их коллегам удалось установить 4 подозреваемых в нападении на стражей порядка.

Из них 2 – уже задержали. Еще 2 – пока ищут.

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