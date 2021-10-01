В конфликте, который якобы возник из-за ревности, бывший мужчина нанес 45-летней женщине смертельные ножевые ранения в спину. После этого он убил себя ножом.
Важно 35 лет вместо всей жизни: каков механизм освобождения пожизненно осужденных
Что известно об инциденте на Прикарпатье
30 сентября на линию "102" обратился 72-летний мужчина. Житель Печенежинской территориальной общины заявил, что 45-летний бывший зять убил его дочь.
На место происшествия сразу выехали инспекторы-криминалисты, следственно-оперативная группа, следователи следственного управления и даже руководство областной полиции. Инцидент произошел на территории дома женщины.
Мужчина убил бывшую жену ножом / Фото полиции Ивано-Франковской области
Во время первоочередных следственных действий правоохранители выявили, что 45-летний прикарпатец пришел в квартиру бывшей жены, где у них возник конфликт. Во время ссоры мужчина вытащил нож.
Преступник нанес бывшей жене несколько ударов ножом в область спины. Женщина умерла на месте. После содеянного мужчина совершил самоубийство смертельно ранив себя ножом.
Читайте также На Полтавщине мужчина с ножом напал на прохожих: один умер на месте
Следователи начали 2 уголовных производства
Правоохранительные органы начали сразу 2 уголовных производства по умышленному убийству. Одно из них получило отметку "самоубийство". Сейчас правоохранители проводят ряд экспертиз и устанавливают все обстоятельства трагедии.
Правоохранители расследуют убийство на Прикарпатье / Фото полиции Ивано-Франковской области
В полиции Ивано-Франковской области прокомментировали трагедию: смотрите видео