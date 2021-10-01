В конфликте, который якобы возник из-за ревности, бывший мужчина нанес 45-летней женщине смертельные ножевые ранения в спину. После этого он убил себя ножом.

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Что известно об инциденте на Прикарпатье

30 сентября на линию "102" обратился 72-летний мужчина. Житель Печенежинской территориальной общины заявил, что 45-летний бывший зять убил его дочь.

На место происшествия сразу выехали инспекторы-криминалисты, следственно-оперативная группа, следователи следственного управления и даже руководство областной полиции. Инцидент произошел на территории дома женщины.



Мужчина убил бывшую жену ножом / Фото полиции Ивано-Франковской области

Во время первоочередных следственных действий правоохранители выявили, что 45-летний прикарпатец пришел в квартиру бывшей жены, где у них возник конфликт. Во время ссоры мужчина вытащил нож.

Преступник нанес бывшей жене несколько ударов ножом в область спины. Женщина умерла на месте. После содеянного мужчина совершил самоубийство смертельно ранив себя ножом.

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Следователи начали 2 уголовных производства

Правоохранительные органы начали сразу 2 уголовных производства по умышленному убийству. Одно из них получило отметку "самоубийство". Сейчас правоохранители проводят ряд экспертиз и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Правоохранители расследуют убийство на Прикарпатье / Фото полиции Ивано-Франковской области

В полиции Ивано-Франковской области прокомментировали трагедию: смотрите видео