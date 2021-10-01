Как рассказала омбудсмен Людмила Денисова, после этого украинское законодательство будет отвечать практикам ЕСПЧ.
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Механизм освобождения пожизненно осужденных
Законодательные изменения предполагают, что преступник должен подготовить план своей реинтеграции в общество. Впоследствии он может подать в суд ходатайство о сокращении срока заключения. Правда, сделать это возможно лишь после 15 лет отсидки.
Тогда срок может быть сокращен до 15 – 20 лет. Получается, что в целом при любом удачном развитии событий заключенный пробудет под стражей не менее 30 – 35 лет. Правозащитники видят в этом основную проблему, ведь 35 лет – значительный срок для заключенного.
В свете решения КСУ надо этот законопроект переделывать, потому что там нет вообще речи об условно-досрочном освобождении. Он значительно жестче, чем это нужно,
– сказал глава Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.
За какие преступления наказывают в высшей степени
Пожизненное лишение свободы устанавливается лишь в исключительных случаях за совершение особо тяжких преступлений:
- умышленное убийство одного или нескольких лиц, совершенное с особой жестокостью;
- изнасилование малолетнего лица, совершенное повторно;
- совершение теракта, что привело к смерти многих людей;
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее за собой гибель людей или иные тяжкие последствия;
- посягательство на жизнь правоохранителей или журналистов.