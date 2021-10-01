Як розповіла омбудсменка Людмила Денісова, після цього українське законодавство відповідатиме практикам ЄСПЛ.
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Механізм звільнення довічно засуджених
Законодавчі зміни припускають, що злочинець повинен підготувати план своєї реінтеграції в суспільство. Згодом він може подати до суду клопотання про скорочення терміну ув'язнення. Щоправда, зробити це можливо лише після 15 років відсидки.
Тоді термін може бути скорочений до 15 – 20 років. Виходить, що в цілому при будь-якому вдалому розвитку подій ув'язнений пробуде під вартою не менше 30 – 35 років. Правозахисники вбачають у цьому основну проблему, адже 35 років – значний термін для ув'язненого.
У світлі рішення КСУ треба цей законопроєкт переробляти, тому що там немає взагалі мови про умовно-дострокове звільнення. Він значно жорсткіший, ніж це потрібно,
– сказав голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
За які злочини карають найвищою мірою
Довічне позбавлення волі встановлюється лише у виняткових випадках за скоєння особливо тяжких злочинів:
- умисне вбивство однієї або кількох осіб, скоєне з особливою жорстокістю;
- зґвалтування малолітньої особи, вчинене повторно;
- скоєння теракту, що призвело до смерті багатьох людей;
- посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що потягло за собою загибель людей чи інші тяжкі наслідки;
- посягання на життя правоохоронців чи журналістів.