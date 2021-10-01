Як розповіла омбудсменка Людмила Денісова, після цього українське законодавство відповідатиме практикам ЄСПЛ.

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Механізм звільнення довічно засуджених

Законодавчі зміни припускають, що злочинець повинен підготувати план своєї реінтеграції в суспільство. Згодом він може подати до суду клопотання про скорочення терміну ув'язнення. Щоправда, зробити це можливо лише після 15 років відсидки.

Тоді термін може бути скорочений до 15 – 20 років. Виходить, що в цілому при будь-якому вдалому розвитку подій ув'язнений пробуде під вартою не менше 30 – 35 років. Правозахисники вбачають у цьому основну проблему, адже 35 років – значний термін для ув'язненого.

У світлі рішення КСУ треба цей законопроєкт переробляти, тому що там немає взагалі мови про умовно-дострокове звільнення. Він значно жорсткіший, ніж це потрібно,

– сказав голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

Цікаво! Станом на липень 2021 року понад 1 500 осіб засуджені до довічного ув’язнення. Найбільшою проблемою для людей, які отримали найвищу міру покарання, є відсутність реальних шансів коли-небудь отримати свободу.

За які злочини карають найвищою мірою

Довічне позбавлення волі встановлюється лише у виняткових випадках за скоєння особливо тяжких злочинів: