У розпал перевірки Генпрокуратурою сайт 24 каналу побував у Лук'янівському СІЗО. Розбиралися, в яких умовах живуть його ув'язнені, а також як COVID-пандемія і технологічний прогрес вплинули на життя "Діда Лук'яна".
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"Очистити" центр від СІЗО не вдалося
Слідчий ізолятор № 13 знаходиться в центрі столиці, на вулиці Дегтярівська, 13. Серед багатоквартирних будинків, магазинів і мереж фастфуду видніються Корпуси Лук'янівської в'язниці.
Мін'юст не може "очистити" центр Києва від "Лук'янівки" / Фото – 24 канал, Аліна Туришин
У 2017 році Мін'юст виставив на продаж СІЗО, щоб "очистити" центр Києва. Однак через чотири роки покупця так і не знайшли. Та й переселяти ув'язнених поки що нікуди.
Теоретично можна було б продати. Але там інша проблема. Зараз в ньому міститься більше двох тисяч чоловік, а той об'єкт, який ми йому на заміну будуємо по Бориспільській трасі, буде розрахований на одну тисячу,
– пояснює Денис Малюська, міністр юстиції, в інтерв'ю "РБК-Україна".
Біля пропускного пункту зустрічаємося з Іваном Юрченком, заступником начальника Лук'янівського СІЗО. Він просить його не фотографувати – не хоче, щоб знайомі знали, де він працює.
Будні засуджених і "прекрасна відпустка"
Прямуємо до кімнати, в якій адвокати та слідчі працюють з ув'язненими "Лук'янівки". До приміщення заходить 46-річний засуджений.
Зачекайте, зараз маску на очі одягну. У клітці мене знімати не будете?
– запитує чоловік.
За його словами, раніше він служив у прикордонних військах і працював кур'єром В Ірпінській кондитерській "Заїр". Про армію йому нагадує тату A (II)Rh+ на лівій руці, яке символізує другу групу крові. "П'ять хвилин радості і довічне жаль", – згадує він.
Ув'язнений "Діда Лук'яна": "Коли працюєш, то час летить швидко і непомітно" / Фото – 24 канал, Аліна Туришин
У Лук'янівському СІЗО засуджений перебуває вже чотири роки. Згідно зі статтею йому залишилося відбувати покарання у в'язниці стільки ж. У "Лук'янівку" чоловік "потрапив через ДТП", свою провину визнає і шкодує про скоєне. Засуджений після рішення суду залишився в СІЗО для громадської роботи.
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"Я – такий маленький начальник. Керую всіма бригадами", – пояснює він. Чоловік стверджує, що під час пандемії він став рідше бачитися з друзями і родичами.
Раніше ми зустрічалися в спеціальній кімнаті. Зараз же як у кіно – все через скло. Частіше приходять дружина і діти,
– зазначає він.
Після тривалих побачень ув'язнені СІЗО йдуть на 14-денну самоізоляцію. Її чоловік називає "найпрекраснішою відпусткою". "Лежу. Читаю собі книжечки Ніцше або Юнга. Відпочиваю", – розповідає він.
На території в'язниці є магазин, де на зароблені гроші ув'язнені можуть купити все необхідне. Засуджені отримують "мінімалку" – шість тисяч гривень, а на руки – "чотири з копійками".
Коли працюєш, то час летить швидко і непомітно,
– запевняє чоловік.
На базі ізолятора працюють церкви ПЦУ та УПЦ МП. До карантину в СІЗО приїжджали представники різних конфесій, в тому числі і мусульмани. "Я у них навіть Коран виклянчив", – пишається засуджений.
Ув'язнений Лук'янівської в'язниці розповідає, що до карантину до СІЗО приїжджали представники різних конфесій / Фото – 24 канал, Аліна Туришин
З дозволу керівництва ув'язнені можуть користуватися телефонами і ноутбуками в спеціальних приміщеннях.
Демонстративний суїцид
Офіційно в СІЗО немає кастової системи, але на ділі все інакше, розповідає один з чотирьох психологів ізолятора. Він згоден спілкуватися тільки на умовах анонімності. За його словами, як правило до психологів звертаються ув'язнені, у яких "не все в порядку вдома".
У деяких з'являються суїцидальні думки. Однак за час моєї роботи закінчених суїцидів не було. Більшість ріжуть собі вени вздовж, щоб привернути увагу і потрапити в певну камеру,
– пояснює фахівець.
Виходимо на вулицю. Заступник начальника по соціальній роботі з метою безпеки просить не фотографувати окремі частини території ізолятора. "До нас потім прилітають дрони і приносять всяку гидоту нашим підопічним", – анонімно розповідає він.
Іван Юрченко запевняє, що плакат із зображенням столиці в СІЗО – "для краси" / Фото – 24 канал, Аліна Туришин
Просимо Івана Юрченка, ще одного заступника начальника ізолятора, показати камери, в яких свого часу жили Юлія Тимошенко та Юрій Луценко. Юрченко запевняє, що в СІЗО вже немає тих камер.
Нашу увагу привертає плакат із зображенням Києва. "Він тут – для краси. Щоб ці сірі стіни так не тиснули", – каже заступник начальника ізолятора.
"Лук'янівка" до і після оголошення вироку
Дмитро Музиченко, заступник начальника з комунально-побутового забезпечення, працює в "Лук'янівці" сім років. За його словами, після оголошення вироку частина ув'язнених залишається працювати в СІЗО з ряду причин.
Деякі хочуть вийти швидше за УДО. Родичам же киян зручніше сюди "передачки" приносити,
– пояснює він.
Запитуємо про підземні ходи. Музиченко розповідає, що їх використовують тільки для переведення ув'язнених між корпусами і в штаб.
У нас немає тунелю, який би вів на вокзал. Про смертні вироки, які тут приводили в Виконання, ми нічого не знаємо. Це стара засекречена КДБ інформація. Ніхто вам її не розповість,
– ділиться заступник начальника "Лук'янівки" з соціальної роботи.
Прямуємо в корпус з платними камерами. Цікавимося, в якому корпусі жив Андрій Антоненко, обвинувачений у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Заступник начальника не відразу згадує "Римастера". І це незважаючи на резонанс справи і пікетування СІЗО.
"У нас в рік кругообіг – десь дванадцять тисяч чоловік. Нереально їх усіх запам'ятати", – пояснює він.
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VIP-умови тільки за гроші
У травні 2020-го в Київському слідчому ізоляторі з'явилися перші платні камери. Одна доба перебування в камері підвищеного комфорту коштує дві тисячі гривень. За тиждень доведеться заплатити вісім тисяч, а за місяць – дванадцять.
За рахунок здачі в оренду платних VIP-камер в СІЗО ремонтують приміщення в інших корпусах / Фото – 24 канал, Аліна Туришин
Є одномісні та двомісні камери. Якщо всі одномісні камери будуть зайняті, то ув'язнений може заплатити подвійну ціну і знаходиться один в приміщенні, припускає Іван Юрченко, заступник начальника ізолятора. "Принаймні, це не заборонено законом", – запевняє він.
Що є в VIP-камері
У камері підвищеного комфорту знаходяться холодильник, мікрохвильовка, електрочайник, телевізор, тумбочки, шафа. В окремій кімнаті розташовані туалет, раковина, душова.
Незабаром підсудні зможуть у своїй камері користуватися телефоном, планшетом і Wi-Fi, каже Юрченко, посилаючись на проект постанови.
Всі девайси будуть заблоковані спеціальними програмами. Тобто, до соцмереж і певних сайтів, в тому числі і порносайтів, у них не буде доступу,
– пояснює він.
За його словами, завдяки бойлерній системі опалення у VIP-камерах завжди є гаряча вода. Перевіряти. Гарячої води немає. "Ймовірно, потрібно почекати, поки вона втече. Це ж не проточна гаряча вода", – розповідає заступник начальника "Лук'янівки".
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У звичайних камерах у підсудних немає душу. Згідно з нормами, вони миються в лазні раз в тиждень. За рахунок здачі в оренду платних VIP-камер в СІЗО ремонтують приміщення в інших корпусах.
Неповнолітні "відірвані від суспільства"
Далі йдемо в корпус, в якому живуть неповнолітні підсудні. Нас зустрічає психолог, який працює з дітьми з 2020 року. Він, як і безліч його колег, просить залишитися анонімним.
Майже всі хлопці відірвані від суспільства і малоосвічені. Як правило, вони жили в неповних сім'ях і вчилися в спецінтернатах. З раннього дитинства багато вживали наркотики, в основному курили травичку,
– каже фахівець.
У їхній кімнаті є ліжка, тумбочки, телевізор, вентилятор, книги та ікони. У приміщенні в клітці живе хом'ячок. Психолог каже, що він допомагає "залучити дітей до праці" і "розвантажити атмосферу".
Психолог: "Майже всі хлопці відірвані від суспільства і малоосвічені" / Фото – 24 канал, Аліна Туришин
У кутку біля вікна лежать кульки чорного кольору з одягом хлопців. Ми ж їх сплутали з пакетами зі сміттям. "Сміття вони виносять вранці або в обід", – розповідає психолог.
Іван Юрченко, заступник начальника ізолятора, каже, що деякі неповнолітні навіть здають ЗНО. "Цього року у нас одна дівчина хотіла взяти участь у ЗНО, але потім передумала", – згадує Юрченко.
Його колега, заступник начальника по соціальній роботі, визнає, що умови в ізоляторі далекі від ідеалу. "З грибком і цвіллю ми боремося. Умови перебування покращуємо поступово, але покращуємо ж", – говорить він.
Вагітні в Лук'янівському СІЗО
Під час нашого візиту до "Лук'янівки" приїхали з перевіркою співробітники Генпрокуратури / Фото – 24 канал, Аліна Туришин
Запитуємо, в яких умовах в СІЗО живуть вагітні жінки. "У них більше площа, окреме харчування", – стверджує заступник начальника "Лук'янівки". На останніх місяцях вагітності жінки перебувають у звичайних лікарнях під конвоєм.
Якщо все нормально, то після пологів привозимо її і новонародженого назад. Поки дитині не виповнилося три роки, то він може знаходиться в ізоляторі разом з мамою,
– додає Юрченко.
Виходимо на вулицю і йдемо в їдальню. На вулиці помічаємо співробітників Генпрокуратури. Вони приїхали в СІЗО з черговою перевіркою.
Коти – "місцеві жителі" Лук'янівського СІЗО / Фото – 24 канал, Аліна Туришин
У внутрішньому дворику ізолятора розгулюють кілька котів. Засуджені підгодовують чотирилапих і називають їх "місцевими жителями".
Коти виконують функцію мишоловок. У підвальних приміщеннях дуже багато щурів. На жаль, скільки їх не трави – вони все одно живуть. А коти щурів відлякують і ловлять,
– розповідає заступник начальника з соціальної роботи.
"Кар'єрний ріст" засуджених на кухні
Заходимо в будівлю харчоблоку. Тут готують безпосередньо засуджені, каже Світлана Корінна, начальниця колонії. Перед початком роботи ув'язнені повинні отримати дозволи від медпрацівника.
Я намагаюся не цікавитися їхніми статтями. На кухні вони користуються ножами, але за час моєї роботи ніяких інцидентів не було,
– запевняє вона.
Під час нашого візиту меню обіду складалося з рибного супу і перловки з м'ясом. Глава їдальні показує дерев'яні весла, які використовуються для перемішування страв. Приготовлену їжу співробітники СІЗО доставляють безпосередньо в камери.
Світлана Корінна: "Я намагаюся не цікавитися їхніми статтями" / Фото – 24 канал, Аліна Туришин
На харчоблоці є і своєрідний "кар'єрний ріст".
Спочатку засуджені прибирають на кухні, потім займаються чищенням овочів. І вже найкращі готують страви. Дипломовані кухарі нам не попадаються,
– каже Корінна.
Саморобні заточування і тюремні тайники
Далі слідуємо в знакове місце ізолятора. У травні 2021-го в СІЗО відкрили музейну експозицію, на якій представлені предмети різних часів. Тут можна ознайомиться зі справами і речами іменитих в'язнів, у тому числі Симона Петлюри, Володимира Винниченка, Максима Рильського, родини Богомолець.
За словами керівництва, експонати для музейної експозиції зібрали з різних куточків України, а також вилучали у самих ув'язнених. Тут представлені і саморобні заточування, і схованки в різних предметах. Є і саморобний самогонний апарат.
Заробляти на музеї ми не можемо. Ми ж не комерційна організація. Та й для музею потрібно все документально оформити,
– розповідає заступник начальника з соціальної роботи.
Відвідувачі музею можуть порівняти нові і старі камери в окремій кімнаті / Фото – 24 канал, Аліна Туришин
В окремій кімнаті в музеї можна порівняти нові і старі камери. З травня цього року тут вже побувала сім'я Богомолець, нардепи різних партій, історики.
У травні 2021-го в СІЗО відкрили музейну експозицію / Фото – 24 канал, Аліна Туришин
З дозволу керівництва СІЗО на екскурсію можуть прийти українські школярі та студенти, але тільки після закінчення карантину. Для цього представникам навчальних закладів слід написати листа начальнику слідчого ізолятора.
Ми працюємо і з дітьми, які перебувають на обліку в дитячій кімнаті міліції. Водимо їх сюди і показуємо, яке життя їх чекає, якщо вони не будуть дотримуватися закону,
– каже Іван Юрченко, заступник начальника "Лук'янівки".
Юрченко розповідає, що деякі ув'язнені "Діда Лук'яна" повертаються в СІЗО через тиждень.
Їм потрібно госпзабезпечення, робота, житло. Якщо на волі люди цього не знаходять, то знову з'являються в наших краях,
– резюмує він.
Життя "Діда Лук'яна" в різні епохи
"Лук'янівка" відома своїми іменитими в'язнями / Фото – 24 канал, Аліна Туришин
- З 1863 року почала працювати Лук'янівська в'язниця. Згідно з легендою, перший корпус "Лук'янівки" побудували під час правління імператриці Катерини II. Тому місцеві і прозвали його "Катька";
- На території ізолятора є "Столипинка", "Брежнівка", "Кучмівка", "Юлька". Ці будівлі названі відповідно на честь політичного діяча Петра Столипіна, генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва, другого президента України Леоніда Кучми, експрем'єрки Юлії Тимошенко. І це при тому, що остання в цьому корпусі ніколи не сиділа.
- У "Лук'янівці" побували і австрійський ерцгерцог Вільгельм Франц Габсбург-Лотаринзький, і есерка Фанні Каплан, яка стріляла в Леніна, а також сестри російського революціонера – Марія і Анна Ульянови. У 1881 році тут народився в майбутньому всесвітньо відомий вчений-фізіолог Олександр Богомолець.
- За радянських часів у Лук'янівському СІЗО утримували поета Максима Рильського, режисера Сергія Параджанова, публіцистів В'ячеслава Чорновола та Степана Хмару. З найвідоміших ув'язнених часів незалежної України – експрем'єрка Юлія Тимошенко і колишній генпрокурор Юрій Луценко.
Важлива статистика
- Станом на 13 вересня 2021 року в "Лук'янівці" перебувало 2287 підсудних, з них: чоловіків – 2136, жінок – 146, неповнолітніх – п'ятеро (чотири хлопчики і одна дівчинка). Засуджених в установі – 508;
Станом на 13 вересня 2021 року в ізоляторі було 2287 підсудних / Інфографіка 24 каналу
- За весь час пандемії в ізоляторі на коронавірус перехворіло 20 засуджених. Ніхто з них не мав ускладнень після хвороби;
- У 2021 році в середньому на утримання ув'язнених з держбюджету виділялося 1914 гривень 84 копійки, у тому числі вартість комунальних послуг – 541,46 гривен;
- У 2020-му в СІЗО загинули 30 осіб.