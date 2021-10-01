У розпал перевірки Генпрокуратурою сайт 24 каналу побував у Лук'янівському СІЗО. Розбиралися, в яких умовах живуть його ув'язнені, а також як COVID-пандемія і технологічний прогрес вплинули на життя "Діда Лук'яна".

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"Очистити" центр від СІЗО не вдалося

Слідчий ізолятор № 13 знаходиться в центрі столиці, на вулиці Дегтярівська, 13. Серед багатоквартирних будинків, магазинів і мереж фастфуду видніються Корпуси Лук'янівської в'язниці.

Мін'юст не може "очистити" центр Києва від "Лук'янівки" / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

У 2017 році Мін'юст виставив на продаж СІЗО, щоб "очистити" центр Києва. Однак через чотири роки покупця так і не знайшли. Та й переселяти ув'язнених поки що нікуди.

Теоретично можна було б продати. Але там інша проблема. Зараз в ньому міститься більше двох тисяч чоловік, а той об'єкт, який ми йому на заміну будуємо по Бориспільській трасі, буде розрахований на одну тисячу,

– пояснює Денис Малюська, міністр юстиції, в інтерв'ю "РБК-Україна".

Біля пропускного пункту зустрічаємося з Іваном Юрченком, заступником начальника Лук'янівського СІЗО. Він просить його не фотографувати – не хоче, щоб знайомі знали, де він працює.

Будні засуджених і "прекрасна відпустка"

Прямуємо до кімнати, в якій адвокати та слідчі працюють з ув'язненими "Лук'янівки". До приміщення заходить 46-річний засуджений.

Зачекайте, зараз маску на очі одягну. У клітці мене знімати не будете?

– запитує чоловік.

За його словами, раніше він служив у прикордонних військах і працював кур'єром В Ірпінській кондитерській "Заїр". Про армію йому нагадує тату A (II)Rh+ на лівій руці, яке символізує другу групу крові. "П'ять хвилин радості і довічне жаль", – згадує він.

Ув'язнений "Діда Лук'яна": "Коли працюєш, то час летить швидко і непомітно" / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

У Лук'янівському СІЗО засуджений перебуває вже чотири роки. Згідно зі статтею йому залишилося відбувати покарання у в'язниці стільки ж. У "Лук'янівку" чоловік "потрапив через ДТП", свою провину визнає і шкодує про скоєне. Засуджений після рішення суду залишився в СІЗО для громадської роботи.

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"Я – такий маленький начальник. Керую всіма бригадами", – пояснює він. Чоловік стверджує, що під час пандемії він став рідше бачитися з друзями і родичами.

Раніше ми зустрічалися в спеціальній кімнаті. Зараз же як у кіно – все через скло. Частіше приходять дружина і діти,

– зазначає він.

Після тривалих побачень ув'язнені СІЗО йдуть на 14-денну самоізоляцію. Її чоловік називає "найпрекраснішою відпусткою". "Лежу. Читаю собі книжечки Ніцше або Юнга. Відпочиваю", – розповідає він.

На території в'язниці є магазин, де на зароблені гроші ув'язнені можуть купити все необхідне. Засуджені отримують "мінімалку" – шість тисяч гривень, а на руки – "чотири з копійками".

Коли працюєш, то час летить швидко і непомітно,

– запевняє чоловік.

На базі ізолятора працюють церкви ПЦУ та УПЦ МП. До карантину в СІЗО приїжджали представники різних конфесій, в тому числі і мусульмани. "Я у них навіть Коран виклянчив", – пишається засуджений.

Ув'язнений Лук'янівської в'язниці розповідає, що до карантину до СІЗО приїжджали представники різних конфесій / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

З дозволу керівництва ув'язнені можуть користуватися телефонами і ноутбуками в спеціальних приміщеннях.

"У кожного є своя SIM-карта. Написали заяву – телефонуйте. Є і Wi-Fi. Наприклад, я в інтернеті вивчаю юриспруденцію", – говорить він.

Демонстративний суїцид

Офіційно в СІЗО немає кастової системи, але на ділі все інакше, розповідає один з чотирьох психологів ізолятора. Він згоден спілкуватися тільки на умовах анонімності. За його словами, як правило до психологів звертаються ув'язнені, у яких "не все в порядку вдома".

У деяких з'являються суїцидальні думки. Однак за час моєї роботи закінчених суїцидів не було. Більшість ріжуть собі вени вздовж, щоб привернути увагу і потрапити в певну камеру,

– пояснює фахівець.

Виходимо на вулицю. Заступник начальника по соціальній роботі з метою безпеки просить не фотографувати окремі частини території ізолятора. "До нас потім прилітають дрони і приносять всяку гидоту нашим підопічним", – анонімно розповідає він.

Іван Юрченко запевняє, що плакат із зображенням столиці в СІЗО – "для краси" / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

Просимо Івана Юрченка, ще одного заступника начальника ізолятора, показати камери, в яких свого часу жили Юлія Тимошенко та Юрій Луценко. Юрченко запевняє, що в СІЗО вже немає тих камер.

Нашу увагу привертає плакат із зображенням Києва. "Він тут – для краси. Щоб ці сірі стіни так не тиснули", – каже заступник начальника ізолятора.

"Лук'янівка" до і після оголошення вироку

Дмитро Музиченко, заступник начальника з комунально-побутового забезпечення, працює в "Лук'янівці" сім років. За його словами, після оголошення вироку частина ув'язнених залишається працювати в СІЗО з ряду причин.

Деякі хочуть вийти швидше за УДО. Родичам же киян зручніше сюди "передачки" приносити,

– пояснює він.

Працювати в СІЗО можуть тільки вперше засуджені за не особливо тяжкі статті. Термін покарання не повинен перевищувати десять років.

Запитуємо про підземні ходи. Музиченко розповідає, що їх використовують тільки для переведення ув'язнених між корпусами і в штаб.

У нас немає тунелю, який би вів на вокзал. Про смертні вироки, які тут приводили в Виконання, ми нічого не знаємо. Це стара засекречена КДБ інформація. Ніхто вам її не розповість,

– ділиться заступник начальника "Лук'янівки" з соціальної роботи.

Прямуємо в корпус з платними камерами. Цікавимося, в якому корпусі жив Андрій Антоненко, обвинувачений у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Заступник начальника не відразу згадує "Римастера". І це незважаючи на резонанс справи і пікетування СІЗО.

"У нас в рік кругообіг – десь дванадцять тисяч чоловік. Нереально їх усіх запам'ятати", – пояснює він.

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VIP-умови тільки за гроші

У травні 2020-го в Київському слідчому ізоляторі з'явилися перші платні камери. Одна доба перебування в камері підвищеного комфорту коштує дві тисячі гривень. За тиждень доведеться заплатити вісім тисяч, а за місяць – дванадцять.

За рахунок здачі в оренду платних VIP-камер в СІЗО ремонтують приміщення в інших корпусах / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

Є одномісні та двомісні камери. Якщо всі одномісні камери будуть зайняті, то ув'язнений може заплатити подвійну ціну і знаходиться один в приміщенні, припускає Іван Юрченко, заступник начальника ізолятора. "Принаймні, це не заборонено законом", – запевняє він.

Що є в VIP-камері

У камері підвищеного комфорту знаходяться холодильник, мікрохвильовка, електрочайник, телевізор, тумбочки, шафа. В окремій кімнаті розташовані туалет, раковина, душова.



Незабаром підсудні зможуть у своїй камері користуватися телефоном, планшетом і Wi-Fi, каже Юрченко, посилаючись на проект постанови.

Всі девайси будуть заблоковані спеціальними програмами. Тобто, до соцмереж і певних сайтів, в тому числі і порносайтів, у них не буде доступу,

– пояснює він.

За його словами, завдяки бойлерній системі опалення у VIP-камерах завжди є гаряча вода. Перевіряти. Гарячої води немає. "Ймовірно, потрібно почекати, поки вона втече. Це ж не проточна гаряча вода", – розповідає заступник начальника "Лук'янівки".

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У звичайних камерах у підсудних немає душу. Згідно з нормами, вони миються в лазні раз в тиждень. За рахунок здачі в оренду платних VIP-камер в СІЗО ремонтують приміщення в інших корпусах.

Неповнолітні "відірвані від суспільства"

Далі йдемо в корпус, в якому живуть неповнолітні підсудні. Нас зустрічає психолог, який працює з дітьми з 2020 року. Він, як і безліч його колег, просить залишитися анонімним.

Майже всі хлопці відірвані від суспільства і малоосвічені. Як правило, вони жили в неповних сім'ях і вчилися в спецінтернатах. З раннього дитинства багато вживали наркотики, в основному курили травичку,

– каже фахівець.

У неповнолітніх досить щільний графік: о 6:00 – підйом, потім – зарядка, ранковий туалет, прибирання камери, о 7:30 – Сніданок, о 10:00 – Прогулянка, о 12:00 – обід, з 13:00 до 16:00 – школа, о 18: 00 – вечеря. Далі у ув'язнених є час для особистого розвитку та індивідуальної роботи. О 22: 00 – відбій.

У їхній кімнаті є ліжка, тумбочки, телевізор, вентилятор, книги та ікони. У приміщенні в клітці живе хом'ячок. Психолог каже, що він допомагає "залучити дітей до праці" і "розвантажити атмосферу".

Психолог: "Майже всі хлопці відірвані від суспільства і малоосвічені" / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

У кутку біля вікна лежать кульки чорного кольору з одягом хлопців. Ми ж їх сплутали з пакетами зі сміттям. "Сміття вони виносять вранці або в обід", – розповідає психолог.

Іван Юрченко, заступник начальника ізолятора, каже, що деякі неповнолітні навіть здають ЗНО. "Цього року у нас одна дівчина хотіла взяти участь у ЗНО, але потім передумала", – згадує Юрченко.

Його колега, заступник начальника по соціальній роботі, визнає, що умови в ізоляторі далекі від ідеалу. "З грибком і цвіллю ми боремося. Умови перебування покращуємо поступово, але покращуємо ж", – говорить він.

Вагітні в Лук'янівському СІЗО

Під час нашого візиту до "Лук'янівки" приїхали з перевіркою співробітники Генпрокуратури / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

Запитуємо, в яких умовах в СІЗО живуть вагітні жінки. "У них більше площа, окреме харчування", – стверджує заступник начальника "Лук'янівки". На останніх місяцях вагітності жінки перебувають у звичайних лікарнях під конвоєм.

Якщо все нормально, то після пологів привозимо її і новонародженого назад. Поки дитині не виповнилося три роки, то він може знаходиться в ізоляторі разом з мамою,

– додає Юрченко.

Виходимо на вулицю і йдемо в їдальню. На вулиці помічаємо співробітників Генпрокуратури. Вони приїхали в СІЗО з черговою перевіркою.

Коти – "місцеві жителі" Лук'янівського СІЗО / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

У внутрішньому дворику ізолятора розгулюють кілька котів. Засуджені підгодовують чотирилапих і називають їх "місцевими жителями".

Коти виконують функцію мишоловок. У підвальних приміщеннях дуже багато щурів. На жаль, скільки їх не трави – вони все одно живуть. А коти щурів відлякують і ловлять,

– розповідає заступник начальника з соціальної роботи.

"Кар'єрний ріст" засуджених на кухні

Заходимо в будівлю харчоблоку. Тут готують безпосередньо засуджені, каже Світлана Корінна, начальниця колонії. Перед початком роботи ув'язнені повинні отримати дозволи від медпрацівника.

Я намагаюся не цікавитися їхніми статтями. На кухні вони користуються ножами, але за час моєї роботи ніяких інцидентів не було,

– запевняє вона.

Під час нашого візиту меню обіду складалося з рибного супу і перловки з м'ясом. Глава їдальні показує дерев'яні весла, які використовуються для перемішування страв. Приготовлену їжу співробітники СІЗО доставляють безпосередньо в камери.

Світлана Корінна: "Я намагаюся не цікавитися їхніми статтями" / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

На харчоблоці є і своєрідний "кар'єрний ріст".

Спочатку засуджені прибирають на кухні, потім займаються чищенням овочів. І вже найкращі готують страви. Дипломовані кухарі нам не попадаються,

– каже Корінна.

Саморобні заточування і тюремні тайники

Далі слідуємо в знакове місце ізолятора. У травні 2021-го в СІЗО відкрили музейну експозицію, на якій представлені предмети різних часів. Тут можна ознайомиться зі справами і речами іменитих в'язнів, у тому числі Симона Петлюри, Володимира Винниченка, Максима Рильського, родини Богомолець.

За словами керівництва, експонати для музейної експозиції зібрали з різних куточків України, а також вилучали у самих ув'язнених. Тут представлені і саморобні заточування, і схованки в різних предметах. Є і саморобний самогонний апарат.

Заробляти на музеї ми не можемо. Ми ж не комерційна організація. Та й для музею потрібно все документально оформити,

– розповідає заступник начальника з соціальної роботи.

Відвідувачі музею можуть порівняти нові і старі камери в окремій кімнаті / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

В окремій кімнаті в музеї можна порівняти нові і старі камери. З травня цього року тут вже побувала сім'я Богомолець, нардепи різних партій, історики.

У травні 2021-го в СІЗО відкрили музейну експозицію / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

З дозволу керівництва СІЗО на екскурсію можуть прийти українські школярі та студенти, але тільки після закінчення карантину. Для цього представникам навчальних закладів слід написати листа начальнику слідчого ізолятора.

Ми працюємо і з дітьми, які перебувають на обліку в дитячій кімнаті міліції. Водимо їх сюди і показуємо, яке життя їх чекає, якщо вони не будуть дотримуватися закону,

– каже Іван Юрченко, заступник начальника "Лук'янівки".

Юрченко розповідає, що деякі ув'язнені "Діда Лук'яна" повертаються в СІЗО через тиждень.

Їм потрібно госпзабезпечення, робота, житло. Якщо на волі люди цього не знаходять, то знову з'являються в наших краях,

– резюмує він.

Життя "Діда Лук'яна" в різні епохи

"Лук'янівка" відома своїми іменитими в'язнями / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

З 1863 року почала працювати Лук'янівська в'язниця. Згідно з легендою, перший корпус "Лук'янівки" побудували під час правління імператриці Катерини II. Тому місцеві і прозвали його "Катька" ;

почала працювати Згідно з легендою, перший корпус "Лук'янівки" побудували під час правління імператриці Катерини II. Тому місцеві і прозвали його ; На території ізолятора є "Столипинка", "Брежнівка", "Кучмівка", "Юлька". Ці будівлі названі відповідно на честь політичного діяча Петра Столипіна, генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва, другого президента України Леоніда Кучми, експрем'єрки Юлії Тимошенко. І це при тому, що остання в цьому корпусі ніколи не сиділа.

Ці будівлі названі відповідно на честь політичного діяча Петра Столипіна, генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва, другого президента України Леоніда Кучми, експрем'єрки Юлії Тимошенко. І це при тому, що остання в цьому корпусі ніколи не сиділа. У "Лук'янівці" побували і австрійський ерцгерцог Вільгельм Франц Габсбург-Лотаринзький, і есерка Фанні Каплан, яка стріляла в Леніна, а також сестри російського революціонера – Марія і Анна Ульянови. У 1881 році тут народився в майбутньому всесвітньо відомий вчений-фізіолог Олександр Богомолець.

За радянських часів у Лук'янівському СІЗО утримували поета Максима Рильського, режисера Сергія Параджанова, публіцистів В'ячеслава Чорновола та Степана Хмару. З найвідоміших ув'язнених часів незалежної України – експрем'єрка Юлія Тимошенко і колишній генпрокурор Юрій Луценко.

Важлива статистика

Станом на 13 вересня 2021 року в "Лук'янівці" перебувало 2287 підсудних, з них: чоловіків – 2136, жінок – 146, неповнолітніх – п'ятеро (чотири хлопчики і одна дівчинка). Засуджених в установі – 508;

Станом на 13 вересня 2021 року в ізоляторі було 2287 підсудних / Інфографіка 24 каналу