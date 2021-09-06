Малюська розповів, що мовиться про багатомільярдну ціну. Про це очільник відомства розповів під час інтерв'ю.

До теми У межах експерименту: в СІЗО дозволять користуватися інтернетом і телефоном

Малюська відповів на обурення Денісової щодо платних камер в СІЗО

Денис Малюска, відповів на питання щодо позиції Людмили Денісової про платні камери в СІЗО – зокрема щодо позиції омбудсменки про те, що це дискримінація за майновою ознакою.

Він пояснив, що "підхід захисників прав людини зрозумілий: вони хотіли би, щоб одразу всім були забезпечені гарні європейські умови утримання".

Це має свою ціну, багатомільярдну ціну, яку ніхто не готовий заплатити. Ті ж самі захисники прав людини чомусь не штурмують бюджетний комітет зі словами: "Дайте більше грошей Міністерству юстиції",

– запевнив міністр.

Він пояснив, що натомість "вони нас штурмують: "Запровадьте європейські правила". Та зауважив, мовляв, "воно якось без грошей не їде".

"Тому ми навчилися самі гроші заробляти, не витрачаючи коштів платників податків. Це один з інструментів", – пояснив Малюська.

Найбільші СІЗО в найбільших містах були найжахливіші на всю країну, – міністр

Міністр розповів, що найбільш парадоксальна ситуація була для нього у тому, що найбільші СІЗО в найбільших містах (Одеса і Київ) були найжахливіші на всю країну.

Зараз (Лук'янівський СІЗО – 24 канал) змінився. З'явився повністю новий корпус на місці знищеної пожежею школи, яка була просто смітником. Ми повністю відновили, реконструювали лікарню в СІЗО,

– розповів міністр.

Малюська розповів, що там:

є платні камери, які забезпечують оновлення і ремонт усього Лук'янівського СІЗО;

вже величезна кількість безкоштовних камер була відремонтована за рахунок надходжень від платних камер;

"зараз готується наказ про впровадження нових сервісів – доступ до дзвінків і до інтернету для тих, хто перебуває в слідчих ізоляторах – у них буде нова платна послуга".

Вони і зараз це платять, але хабарі злочинному світу. А це буде офіційний сервіс – можна взяти, зателефонувати, розмова буде записана. Значно дешевше і офіційно,

– розповів міністр.

Зверніть увагу! Станом на липень 2020 року платні камери вже працювали у Києві, Львові, Чернігові, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Полтаві, Сумах, Старобільську, Житомирі, Хмельницькому, Чернівцях, Вінниці, Рівному, Луцьку, Чорткові, Івано-Франківську, Ужгороді та смт Кам'яне. Тоді вони принесли державі прибуток у 318 тисяч гривень.

Коротко про платні камери СІЗО та обурення захисників прав людини