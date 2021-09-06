Малюська розповів, що мовиться про багатомільярдну ціну. Про це очільник відомства розповів під час інтерв'ю.
До теми У межах експерименту: в СІЗО дозволять користуватися інтернетом і телефоном
Малюська відповів на обурення Денісової щодо платних камер в СІЗО
Денис Малюска, відповів на питання щодо позиції Людмили Денісової про платні камери в СІЗО – зокрема щодо позиції омбудсменки про те, що це дискримінація за майновою ознакою.
Він пояснив, що "підхід захисників прав людини зрозумілий: вони хотіли би, щоб одразу всім були забезпечені гарні європейські умови утримання".
Це має свою ціну, багатомільярдну ціну, яку ніхто не готовий заплатити. Ті ж самі захисники прав людини чомусь не штурмують бюджетний комітет зі словами: "Дайте більше грошей Міністерству юстиції",
– запевнив міністр.
Він пояснив, що натомість "вони нас штурмують: "Запровадьте європейські правила". Та зауважив, мовляв, "воно якось без грошей не їде".
"Тому ми навчилися самі гроші заробляти, не витрачаючи коштів платників податків. Це один з інструментів", – пояснив Малюська.
Найбільші СІЗО в найбільших містах були найжахливіші на всю країну, – міністр
Міністр розповів, що найбільш парадоксальна ситуація була для нього у тому, що найбільші СІЗО в найбільших містах (Одеса і Київ) були найжахливіші на всю країну.
Зараз (Лук'янівський СІЗО – 24 канал) змінився. З'явився повністю новий корпус на місці знищеної пожежею школи, яка була просто смітником. Ми повністю відновили, реконструювали лікарню в СІЗО,
– розповів міністр.
Малюська розповів, що там:
- є платні камери, які забезпечують оновлення і ремонт усього Лук'янівського СІЗО;
- вже величезна кількість безкоштовних камер була відремонтована за рахунок надходжень від платних камер;
- "зараз готується наказ про впровадження нових сервісів – доступ до дзвінків і до інтернету для тих, хто перебуває в слідчих ізоляторах – у них буде нова платна послуга".
Вони і зараз це платять, але хабарі злочинному світу. А це буде офіційний сервіс – можна взяти, зателефонувати, розмова буде записана. Значно дешевше і офіційно,
– розповів міністр.
Коротко про платні камери СІЗО та обурення захисників прав людини
- Ще у квітні 2020 року в Кабімін ухвалив рішення, що у СІЗО з'являться платні камери.
- Запровадження цих камер викликало хвилю обурення у суспільстві.
- Зокрема через те, що у Конституції мовиться – не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
- Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповідала, що запровадження платних камер у СІЗО є порушенням рівноправності громадян за майновою ознакою.