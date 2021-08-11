Відповідне рішення урядовці підтримали під час засідання Кабміну 11 серпня.

Важливо Якщо сидіти, то краще там: Малюська представив топ-10 українських в'язниць

Що тепер зміниться

Експериментальний проєкт є ініціативою Міністерства юстиції. У пояснювальній записці мовиться, що метою проєкту є визначити доцільність права доступу до інтернету та телефонного зв'язку тих, хто перебуває у СІЗО.

Водночас такі привілеї будуть платними. Тобто утримувані особи повинні будуть платити за користування інтернетом та телефоном. Реалізація цього проєкту не потребує додаткових фінансових витрат з держбюджету.

Актуально У Львові побудують новий сучасний СІЗО: який матиме вигляд – фото

Раніше Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому проєкт закону, яким спрощується доступ адвокатів до своїх підзахисних, що перебувають у місцях відбування покарання або в місцях попереднього ув'язнення.

Зміни в українських СІЗО