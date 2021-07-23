"Рейтинг року", – Малюська

За словами міністра юстиції рейтинг базується на чітких показниках та критеріях. Нормативно його врегульовував Мін'юст.

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Усякі прелюдії типу Оскару, Каннського кінофестивалю чи премії імені Тараса Шевченка пройшли. Тепер настав час головної події року. Вперше в Україні – рейтинг в'язниць,

– написав міністр.

Під час складання рейтингу оцінювали стан пенітенціарної системи. За словами чиновника, завдяки такому списку в'язниці та СІЗО змагатимуться між собою за те, щоб покращити якість роботи.

Зауважимо, рейтинг складали на підставі даних за 2020 рік.

Найкращі в'язниці України

Качанівська ВК №54 (Харківська область) – 769 балів, Надержинщинська ВК №65 (Полтавська область) – 746 балів, Диканівська ВК №12 (Харківська область) – 743 бали, Полтавська ВК №64 – 729 балів, Мелітопольська УВП №144 (Запорізька область) – 697 балів, Покровська ВК №17 (Харківська область) – 687 балів, Холодногірська ВК №18 (Харківська область) – 675 балів, Божковська ВК №16 (Полтавська область) – 671 бал, Кам'янська ВК №34 (Дніпропетровська область) – 667 балів, Темнівська ВК №100 (Харківська область) – 663 бали.

Що цікаво, у список не потрапила жодна в'язниця Західної України. Водночас рейтинг установ виконання покарань з функцією СІЗО очолили:

Чортківська УВП (№26),

Львівська УВП (№19),

Івано-Франківська УВП (№12).

Рейтинг СІЗО