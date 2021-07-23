Поліція відкрила 3 кримінальні справи

Фельдшер медчастини філії "Центру охорони здоров'я ДКВС України" на місці події заявив, що чоловік помер через проблеми з серцем. Однак правоохоронці призначили ще судово-медичну експертизу.

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Експерти встановили, що в'язень помер через тупу травму грудної клітки, множинні переломи ребер з ушкодженням легень, шок тощо.

Через це правоохоронці відкрили 3 кримінальні справи:

умисне тяжке тілесне ушкодження;

неналежне виконання професійних обов'язків медпрацівниками,

неналежне виконання службовими особами СІЗО обов'язків щодо забезпечення охорони та нагляду за ув'язненими.

Усі матеріали об'єднали в одне провадження та передали слідчим, а також в Державне бюро розслідувань.

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