Поліція відкрила 3 кримінальні справи
Фельдшер медчастини філії "Центру охорони здоров'я ДКВС України" на місці події заявив, що чоловік помер через проблеми з серцем. Однак правоохоронці призначили ще судово-медичну експертизу.
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Експерти встановили, що в'язень помер через тупу травму грудної клітки, множинні переломи ребер з ушкодженням легень, шок тощо.
Через це правоохоронці відкрили 3 кримінальні справи:
- умисне тяжке тілесне ушкодження;
- неналежне виконання професійних обов'язків медпрацівниками,
- неналежне виконання службовими особами СІЗО обов'язків щодо забезпечення охорони та нагляду за ув'язненими.
Усі матеріали об'єднали в одне провадження та передали слідчим, а також в Державне бюро розслідувань.