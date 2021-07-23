Полиция открыла 3 уголовных дела
Фельдшер медчасти филиала "Центра охраны здоровья ГКИС Украины" на месте происшествия заявил, что мужчина умер из-за проблем с сердцем. Однако правоохранители назначили еще судебно-медицинскую экспертизу.
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Эксперты установили, что заключенный умер из-за тупой травмы грудной клетки, множественных переломов ребер с повреждением легких, шока и тому подобное.
За это правоохранители открыли 3 уголовных дела:
- умышленное тяжкое телесное повреждение;
- ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медработниками,
- ненадлежащее исполнение служебными лицами СИЗО обязанностей по обеспечению охраны и надзора за заключенными.
Все материалы объединили в одно производство и передали следователям, а также в Государственное бюро расследований.