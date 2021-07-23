"Рейтинг года", – Малюська

По словам министра юстиции рейтинг базируется на четких показателях и критериях. Нормативно его урегулировал Минюст.

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Всякие прелюдии типа Оскара, Каннского кинофестиваля или премии имени Тараса Шевченко прошли. Теперь настало время главного события года. Впервые в Украине – рейтинг тюрем,

– написал министр.

При составлении рейтинга оценивали состояние пенитенциарной системы. По словам чиновника, благодаря такому списку тюрьмы и СИЗО будут соревноваться между собой за то, чтобы улучшить качество работы.

Заметим, рейтинг составляли на основании данных за 2020 год.

Лучшие тюрьмы Украины

Качановская ИК №54 (Харьковская область) - 769 баллов, Надержинщинская ИК №65 (Полтавская область) – 746 баллов, Диканевская ИК №12 (Харьковская область) – 743 балла, Полтавская ИК №64 – 729 баллов, Мелитопольская УИН №144 (Запорожская область) – 697 баллов, Покровская ИК №17 (Харьковская область) – 687 баллов, Холодногорская ИК №18 (Харьковская область) – 675 баллов, Божковская ИК №16 (Полтавская область) – 671 балл, Каменская ИК №34 (Днепропетровская область) – 667 баллов, Темновская ИК №100 (Харьковская область) – 663 балла.

Что интересно, в список не попала ни одна тюрьма Западной Украины. В то же время рейтинг учреждений исполнения наказаний с функцией СИЗО возглавили:

Чертковская УИН (№26),

Львовская УИН (№19),

Ивано-Франковская УИН (№12).

Рейтинг СИЗО