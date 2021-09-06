Малюська рассказал, что говорится о многомиллиардной цене. Об этом глава ведомства рассказал во время интервью.

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Малюська ответил на возмущение Денисовой относительно платных камер в СИЗО

Денис Малюска, ответил на вопрос относительно позиции Людмилы Денисовой о платных камерах в СИЗО – в частности относительно позиции омбудсмена о том, что это дискриминация по имущественному признаку.

Он пояснил, что "подход защитников прав человека понятен: они хотели бы, чтобы сразу всем были обеспечены хорошие европейские условия содержания".

Это имеет свою цену, многомиллиардную цену, которую никто не готов заплатить. Те же защитники прав человека почему-то не штурмуют бюджетный комитет со словами: "Дайте больше денег Министерству юстиции",

– заверил министр.

Он пояснил, что вместо этого "они нас штурмуют: "Введите европейские правила". Но замети якобы "оно как-то без денег не едет".

"Поэтому мы научились сами деньги зарабатывать, не тратя средств налогоплательщиков. Это один из инструментов", – пояснил Малюська.

Крупнейшие СИЗО в крупнейших городах были самые ужасные на всю страну, – министр

Министр рассказал, что наиболее парадоксальная ситуация была для него в том, что крупнейшие СИЗО в крупнейших городах (Одесса и Киев) были самые ужасные на всю страну.

Сейчас (Лукьяновский СИЗО – 24 канал) изменился. Появился полностью новый корпус на месте уничтоженной пожаром школы, которая была просто помойкой. Мы полностью восстановили, реконструировали больницу в СИЗО,

– рассказал министр.

Малюська рассказал, что там:

есть платные камеры, которые обеспечивают обновление и ремонт всего Лукьяновского СИЗО;

уже огромное количество бесплатных камер было отремонтировано за счет поступлений от платных камер;

"сейчас готовится приказ о внедрение новых сервисов – доступ к звонкам и к интернету для тех, кто находится в следственных изоляторах – у них будет новая платная услуга".

Они и сейчас это платят, но взятки преступному миру. А это будет официальный сервис – можно взять, позвонить, разговор будет записан. Значительно дешевле и официально,

– рассказал министр.

Обратите внимание! По состоянию на июль 2020 года платные камеры уже работали в Киеве, Львове, Чернигове, Запорожье, Днепре, Харькове, Полтаве, Сумах, Старобельске, Житомире, Хмельницком, Черновцах, Виннице, Ровно, Луцке, Чорткове, Ивано-Франковске, Ужгороде и пгт Каменное. Тогда они принесли государству прибыль в 318 тысяч гривен.

Коротко о платных камерах СИЗО и возмущении защитников прав человека