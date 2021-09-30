Инцидент произошел 29 сентября на проспекте Леси Украины. Один из пострадавших примерно в 22:00 позвонил в полицию и сообщил о нападении.

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Что грозит злоумышленнику

На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа, там провели первоочередные следственные действия. Сейчас полиция устанавливает личность подозреваемого и разыскивает его. По данному факту уже открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.



Место, где произошло нападение / Фото Нацполиции

Полиция ищет свидетелей

Полиция Кременчуга устанавливает очевидцев происшествия, которые 29 сентября в период с 21:40 до 22:00, проходили мимо или ехали в автомобиле на перекрестке проспекта Леси Украинки и улице Тараса Бульбы.

Важно! Если у вас есть информация или соответствующие записи видеорегистратора, предоставьте их в Кременчугское райуправление полиции, пришлите на электронный адрес: zvern35@npu.gov.ua или сообщите по номеру 102.

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