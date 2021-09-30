Інцидент трапився 29 вересня на проспекті Лесі України. Один із потерпілих приблизно о 22:00 зателефонував до правоохоронців й повідомив про напад.

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Що загрожує зловмиснику

На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група, там провели першочергові слідчі дії. Наразі поліція встановлює особу підозрюваного та розшукує його. За даним фактом вже відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.



Місце, де трапився напад / Фото Нацполіції

Поліція шукає свідків

Поліція Кременчука встановлює очевидців події, які 29 вересня у період з 21:40 до 22:00, проходили повз або їхали автомобілем на перехресті проспекту Лесі Українки та вулиці Тараса Бульби.

Важливо! Якщо у вас є інформація чи відповідні записи відеореєстратора, надайте їх до Кременчуцького райуправління поліції, надішліть на електронну адресу: zvern35@npu.gov.ua чи повідомте за номером 102.

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