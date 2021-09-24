Деталі нападу

У вересні 2021 року 43-річний підозрюваний проник до квартири 35-річного поліцейського. У цей час правоохоронець був вдома.

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Нападник кинувся на нього з ножем. Правоохоронцеві завдали 14 колото-різаних ран. Зокрема, пошкодили легеню та грудину.

Поліцейського госпіталізували. Деталей про його самопочуття наразі не розкривають. Підозрюваного затримали. Йому інкримінують вчинення розбійного нападу та замаху на вбивство працівника поліції.

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