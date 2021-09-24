Подробности нападения
В сентябре 2021 года 43-летний подозреваемый проник в квартиру 35-летнего полицейского. В это время правоохранитель был дома.
Заметьте Мужчина прогуливался по набережной в Киеве с гранатой в кармане
Нападающий бросился на него с ножом. Правоохранителю нанесли 14 колото-резаных ран. В частности, повредили легкое и грудь.
Полицейского госпитализировали. Деталей о его самочувствии пока не раскрывают. Подозреваемого задержали. Ему инкриминируют совершение разбойного нападения и покушение на убийство работника полиции.
Патрульного избили на вызове
- Пресс-служба харьковской полиции сообщила, что патрульного, который пришел на вызов о семейной ссоре, избили.
- Правоохранители пытались успокоить пьяного 36-летнего мужчину. В процессе документирования нарушения он начал агрессивно себя вести. В частности, бросился на патрульного и начал наносить удары ему по голове и лицу.
- Правоохранители установили, что нападающий уже был судим. Сейчас он нигде не работает.
- По статье об умышленном причинении работнику правоохранительного органа побоев открыли уголовное производство. Нападающему грозит до 5 лет тюрьмы.