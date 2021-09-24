Подробности нападения

В сентябре 2021 года 43-летний подозреваемый проник в квартиру 35-летнего полицейского. В это время правоохранитель был дома.

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Нападающий бросился на него с ножом. Правоохранителю нанесли 14 колото-резаных ран. В частности, повредили легкое и грудь.

Полицейского госпитализировали. Деталей о его самочувствии пока не раскрывают. Подозреваемого задержали. Ему инкриминируют совершение разбойного нападения и покушение на убийство работника полиции.

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