Інцидент трапився поблизу зупинки громадського транспорту "ОЦЕВУМ" 23 вересня, приблизно о 11:30.

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Деталі викрадення людини у Полтаві

Там невідомий чоловік здійснив кілька пострілів зі зброї. Після чого нібито змусив жінку сісти в автомобіль та поїхав з нею у невідомому напрямку. Видання "Полтавщина" пише, що цьому передували сварка та спроба чоловіка вихопити у жінки сумочку.

Очевидці викликали поліцейських.



У Полтаві чоловік викрав з вулиці жінку / Фото "Полтавщина"

Зловмисника затримали

Автівку, на якій 34-річний фігурант справи зник з місця події, затримали у Кременчуці. У салоні, крім правопорушника, перебувала також 25-річна жінка. Ймовірно, саме її він змусив сісти в машину у Полтаві.

Чоловік поранив перехожого

Також попередньо встановили, що внаслідок пострілів, здійснених зловмисником, отримав поранення 31-річний місцевий житель. Наразі лікарі надають потерпілому необхідну медичну допомогу.

Вирішують питання про відкриття кримінальної справи за статтями про хуліганство зі застосуванням зброї та незаконне викрадення людини. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.



Поліція затримала зловмисника у Кременчуці / Фото Нацполіції