Через конфлікт, який нібито виник через ревнощі, колишній чоловік спричинив 45-річній жінці смертельні ножові поранення у спину. Після цього він вбив себе ножем.

Важливо 35 років замість всього життя: який механізм звільнення довічно засуджених

Що відомо про інцидент на Прикарпатті

30 вересня на лінію "102" звернувся 72-річний чоловік. Мешканець Печеніжинської територіальної громади заявив, що 45-річний колишній зять вбив його дочку.

На місце події відразу виїхали інспектори-криміналісти, слідчо-оперативна група, слідчі слідчого управління та навіть керівництво обласної поліції. Інцидент відбувся на території помешкання жінки.



Чоловік вбив колишню дружину ножем / Фото поліції Івано-Франківської області

Під час першочергових слідчих дій правоохоронці виявили, що 45-річний прикарпатець прийшов до помешкання колишньої дружини, де у них виник конфлікт. Під час сварки чоловік витягнув ніж.

Злочинець завдав колишній дружині декілька ударів ножем у ділянку спини. Жінка померла на місці. Після скоєного чоловік вчинив самогубство – смертельно поранив себе ножем.

Читайте також На Полтавщині чоловік з ножем напав на перехожих: один помер на місці

Слідчі розпочали 2 кримінальні провадження

Правоохоронні органи розпочали відразу 2 кримінальні провадження щодо умисного вбивства. Одне з них отримало відмітку "самогубство". Наразі правоохоронці проводять низку експертиз та встановлюють всі обставини трагедії.



Правоохоронці розслідують вбивство на Прикарпатті / Фото поліції Івано-Франківської області

У поліції Івано-Франківської області прокоментували трагедію: дивіться відео