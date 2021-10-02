Трагедія сталася у мікрорайоні Масани. Постраждалого поліцейського госпіталізували, наразі він перебуває у реанімації.
Зауважте Вбив колишню дружину і наклав на себе руки: подробиці трагедії на Прикарпатті
Загиблий та постраждалий правоохоронці були капітанами. Вони служили в одному підрозділі.
У час трагедії капітани не перебували на службі. Наразі їхнім колегам вдалося встановити 4 підозрюваних у нападі на правоохоронців.
З них 2 – вже затримали. Ще 2 – наразі розшукують.
В Одесі повісився правоохоронець
- На Одещині у вересні 2021 року знайшли повішеним поліцейського. Трагедія сталася у місті Кодима. Чоловік повісився у власному сараї.
- За попередніми даними, він міг скоїти самогубство через те, що його виселили з будинку.
- Окрім того, незадовго до загибелі чоловік посварився з дружиною.
- Кримінальне провадження відкрили за статтею про умисне вбивство з поміткою "самогубство".
- За даними ЗМІ, у загиблого правоохоронця були 2 дітей.