Просили пожизненное: суд оставил в силе приговор убийцы 11-летней Дарьи Лукьяненко

Николай Тарасов, которого признали виновным в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, проведет в тюрьме 15 лет. Одесский апелляционный суд не одобрил жалобу родственников девочки.
Что требовали родственники убитой
Прокуроры и сторона потерпевшей решили обжаловать решение суда, согласно которому Тарасов должен был просидеть 15 лет в тюрьме. Они подали апелляцию требуя пожизненное заключение для убийцы.
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Однако судья не принял доводы прокуратуры и оставил в силе предыдущее решение.
Суд одобрил постановление об отказе в удовлетворении поданных апелляций-приговор Раздельнянского райсуда от 21 января 2021 года оставлен без изменений,
– говорится в сообщении.
Отметим, перед тем, как в январе суд должен был вынести Тарасову приговор, подозреваемый показательно порезал себе шею. Однако такая попытка самоубийства ему не помогла, и парня таки осудили. Его признали виновным в 4 тяжелых преступлениях:
- похищении ребенка,
- покушении на изнасилование,
- убийстве,
- надругательстве над телом умершей.
Главное об убийстве Дарьи Лукьяненко
- Школьница пропала 13 июня 2019 года после того, как пошла на занятия в танцевальный кружок в селе Ивановка Одесской области.
- Полицейские, волонтеры, военные и сам убийца, который был соседом Дарьи, 6 дней искали ребенка.
- Впоследствии к тому времени 21-летний Тарасов признался, что душил пострадавшую, раздел ее и бросил тело в выгребную яму.