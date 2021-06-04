Просили пожизненное: суд оставил в силе приговор убийцы 11-летней Дарьи Лукьяненко

4 июня 2021 , 15:39
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Источник:

Укринформ

Николай Тарасов, которого признали виновным в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, проведет в тюрьме 15 лет. Одесский апелляционный суд не одобрил жалобу родственников девочки.

Что требовали родственники убитой

Прокуроры и сторона потерпевшей решили обжаловать решение суда, согласно которому Тарасов должен был просидеть 15 лет в тюрьме. Они подали апелляцию требуя пожизненное заключение для убийцы.

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Однако судья не принял доводы прокуратуры и оставил в силе предыдущее решение.

Суд одобрил постановление об отказе в удовлетворении поданных апелляций-приговор Раздельнянского райсуда от 21 января 2021 года оставлен без изменений,
– говорится в сообщении.

Отметим, перед тем, как в январе суд должен был вынести Тарасову приговор, подозреваемый показательно порезал себе шею. Однако такая попытка самоубийства ему не помогла, и парня таки осудили. Его признали виновным в 4 тяжелых преступлениях:

  • похищении ребенка,
  • покушении на изнасилование,
  • убийстве,
  • надругательстве над телом умершей.

Главное об убийстве Дарьи Лукьяненко

  • Школьница пропала 13 июня 2019 года после того, как пошла на занятия в танцевальный кружок в селе Ивановка Одесской области.
  • Полицейские, волонтеры, военные и сам убийца, который был соседом Дарьи, 6 дней искали ребенка.
  • Впоследствии к тому времени 21-летний Тарасов признался, что душил пострадавшую, раздел ее и бросил тело в выгребную яму.
Автор: Софія Мінджоса