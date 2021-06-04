Просили довічне: суд залишив у силі вирок вбивці 11-річної Дар'ї Лук'яненко

4 червня 2021 , 15:34
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Джерело:

Укрінформ

Микола Тарасов, якого визнали винним у вбивстві 11-річної Дарії Лук'яненко, проведе у в'язниці 15 років. Одеський апеляційний суд не схвалив скаргу родичів дівчинки.

Що вимагала родичі вбитої

Прокурори та сторона потерпілої вирішили оскаржити рішення суду згідно з яким, Тарасов мав просидіти 15 років у в'язниці. Вони подали апеляцію вимагаючи довічне ув'язнення для вбивці.

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Однак суддя не схвалив аргументи прокуратури і залишив у силі попереднє рішення.

Суд схвалив постанову про відмову у задоволенні поданих апеляцій – вирок Роздільнянського райсуду від 21 січня 2021 року залишено без змін,
– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, перед тим, як у січні суд мав винести Тарасову вирок, підозрюваний показово порізав собі шию. Однак така спроба самогубства йому не допомогла і хлопця таки засудили. Його визнали винним у 4 важких злочинах:

  • викрадені дитини,
  • замаху на зґвалтування,
  • вбивстві
  • нарузі над тілом померлої.

Головне про вбивство Дарії Лук'яненко

  • Школярка зникла 13 червня 2019 року після того, як пішла на заняття у танцювальний гурток в селі Іванівка Одеської області.
  • Поліцейські, волонтери, військові і сам вбивця, який був сусідом Дар'ї, 6 днів шукали дитину. 
  • Згодом 21-річний Тарасов зізнався, що душив постраждалу, роздягнув її та кинув тіло у вигрібну яму.
Автор: Софія Мінджоса