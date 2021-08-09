Суд освободил из-под стражи обвиняемого в убийстве Веремия

Шевченковский суд Киева 9 августа 2021 года освободил из-под стражи Павла Бялая, которого обвиняли в убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Ему избрали новую меру пресечения – ночной домашний арест.

На заседании коллегия рассматривала ходатайство прокурора о продлении ареста для Бялая. Однако судья приняла решение изменить меру пресечения и решила, что ночного домашнего ареста будет достаточно.

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Что совершил Бялай

Павла Бялая обвиняли в убийстве Вячеслава Веремия. По версии следствия, он стрелял в автомобиль такси, в котором ехал журналист в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года. "Титушки", среди которых был обвиняемый, остановили такси, вытащили из него Веремия и его коллегу Алексея Лимаренко.

"Титушки" избили мужчин, а потом выстрелили в Веремия. Следствие считает, что в журналиста стрелял другой участник преступной группы – Джалал Алиев. Однако Алиев сейчас скрывается.

Бялая, кроме убийства, обвиняют в групповом хулиганстве, покушении на совершение преступления, препятствования митингам, незаконном обращении с оружием. По версии следствия, он – правая рука Юрия Крысина, который координировал "тишушек" во время Революции Достоинства.

Что известно об убийстве Веремия

Вячеслава Веремия, который был корреспондентом издания "Вести" в Киеве убили "титушки", когда он пытался их сфотографировать.

Журналист не участвовал в Революции Достоинства, но освещал ее события. Однако мужчина не был сторонником Евромайдана.

Материалы Веремия с отрицательной стороны показывали события Евромайдана.