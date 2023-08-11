Суд отменил возмутительный приговор по делу об изнасиловании несовершеннолетней на Закарпатье
Источник:Офис Генерального прокурора
Закарпатский апелляционный суд отменил приговор Воловецкого районного суда по резонансному делу об изнасиловании несовершеннолетней.
По делу было назначено новое рассмотрение уголовного производства в суде первой инстанции в другом составе.
Смотрите также Изнасилование 14-летней девочки в Закарпатье: суд вторично переносит рассмотрение апелляции
Закарпатский апелляционный суд пересмотрел приговор Воловецкого районного суда в уголовном производстве в отношении трех несовершеннолетних лиц по факту совершения сексуального насилия в отношении несовершеннолетней,
– сообщили в Офисе Генпрокурора.
Заседания по делу проходили в закрытом режиме.
"Суд апелляционной инстанции не поставил точку по этому делу. По постановлению Закарпатского апелляционного суда приговор первой инстанции отменен, а дело направлено на новое судебное разбирательство", – добавили в прокуратуре.
Каким был приговор
Весной 2023 года Воловецкий районный суд вынес приговор трем несовершеннолетним, совершившим преступление в отношении своей односельчанки. Приговор возмутил всю Украину, поскольку дал парням условный срок, фактически освободив их от реального отбывания наказания.
После общественной огласки и привлечения внимания медиа и общественности к этому делу была подана апелляция. В июне Закарпатский апелляционный суд приступил к рассмотрению по этому делу.Справка. Изнасилование произошло 24 августа 2021 года. "Будучи хорошо знакомыми с потерпевшей, парни пригласили ее в подвальное помещение в доме одного из них. Девушка согласилась, однако потом, вопреки ее воле, обвиняемые совершили в отношении нее действия сексуального характера, снимая отдельный эпизод на видео".
После огласки дело взял под личный контроль омбудсмен, а прокуратура пообещала оспорить приговор суда.