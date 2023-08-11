Суд отменил возмутительный приговор по делу об изнасиловании несовершеннолетней на Закарпатье

Закарпатский апелляционный суд отменил приговор Воловецкого районного суда по резонансному делу об изнасиловании несовершеннолетней.

По делу было назначено новое рассмотрение уголовного производства в суде первой инстанции в другом составе.

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Закарпатский апелляционный суд пересмотрел приговор Воловецкого районного суда в уголовном производстве в отношении трех несовершеннолетних лиц по факту совершения сексуального насилия в отношении несовершеннолетней,

– сообщили в Офисе Генпрокурора.

Заседания по делу проходили в закрытом режиме.

"Суд апелляционной инстанции не поставил точку по этому делу. По постановлению Закарпатского апелляционного суда приговор первой инстанции отменен, а дело направлено на новое судебное разбирательство", – добавили в прокуратуре.

Каким был приговор

Весной 2023 года Воловецкий районный суд вынес приговор трем несовершеннолетним, совершившим преступление в отношении своей односельчанки. Приговор возмутил всю Украину, поскольку дал парням условный срок, фактически освободив их от реального отбывания наказания.

После общественной огласки и привлечения внимания медиа и общественности к этому делу была подана апелляция. В июне Закарпатский апелляционный суд приступил к рассмотрению по этому делу.

. Изнасилование произошло 24 августа 2021 года. "Будучи хорошо знакомыми с потерпевшей, парни пригласили ее в подвальное помещение в доме одного из них. Девушка согласилась, однако потом, вопреки ее воле, обвиняемые совершили в отношении нее действия сексуального характера, снимая отдельный эпизод на видео".

После огласки дело взял под личный контроль омбудсмен, а прокуратура пообещала оспорить приговор суда.