На Сумщине подростки насмерть забили мужчину

Парней 16 и 17 лет подозревают в совершении ужасного преступления. Подростки жестоко избили прохожего и оставили его умирать посреди улицы.

Инцидент произошел в Конотопе Сумской области утром 23 августа. Правоохранители узнали о преступлении от медиков, которые сообщили о теле мужчины с признаками насильственной смерти.

Смотрите также Умирала на улице: в Запорожье женщина почти месяц лежала под деревом и просила помощи

Следователи, прибывшие на место происшествия, открыли уголовное производство.

Ранее судимые



16-летнему подростку грозит до 10 лет тюрьмы / Фото полиции Сумской области

За сутки правоохранители выяснили, что убийство совершили подростки 16 и 17 лет, которые ранее совершали имущественные преступления.

Полицейские говорят, что на окраине Конотопа ребята встретили 44-летнего мужчину, с которым у них произошел конфликт.

Подростки жестоко избили прохожего, оставили его и ушли. Пострадавший в результате полученных травм умер на месте.

Злоумышленников задержали.



Обоих подростков задержали через сутки после убийства / Фото полиции Сумской области

Обоим парням сообщили о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека. Если их признают виновными, подросткам грозит от 7 до 10 лет заключения.

Вскоре суд будет избирать фигурантам производства меру пресечения.