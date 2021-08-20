Женщина не может сама передвигаться после избиения, поэтому всегда была на одном месте. Ее якобы отвезли в больницу, но впоследствии снова вернули на улицу.

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Самостоятельно делала себе уколы

Эту женщину зовут Людмила и она рассказала, что не может ходить после избиения неизвестными. В сети предположили, что у нее сломаны ноги.

Она вынуждена "ходить под себя". С помощью некоторых волонтеров и религиозных общин она обеспечена памперсами, водой и едой. Соцслужбы не обращают внимания, на жалобы местных полиция разводит руками,

– отметили авторы сообщения о женщине.

Также они добавили, что в больнице женщине выписали какие-то лекарства, но якобы отвезли обратно, потому что она не имеет денег на лечение. Уколы, которые она получила, Людмила была вынуждена колоть себе самостоятельно.

Когда все изменилось

ТСН сообщает, что уже после того, как инцидент получил огласку, проблему заметили местные чиновники. Туда выехали медики, которые госпитализировали пострадавшую в больницу.

Впоследствии в полиции Запорожья сказали, что об избиении женщины им не сообщали. Также рассказали, что женщина осталась на улице из-за своего племянника, который сейчас отбывает заключение. Он продал ее дом другим людям, поэтому женщина оказалась в такой ситуации.