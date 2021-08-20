Жінка не може сама пересуватися після побиття, тому завжди була на одному місці. Її нібито відвезли в лікарню, але згодом знову повернули на вулицю.

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Самотужки робила собі уколи

Цю жінку звати Людмила та вона розповіла, що не може ходити після побиття невідомими. У мережі припустили, що в неї зламані ноги.

Вона змушена "ходити під себе". За допомогою деяких волонтерів і релігійних громад вона забезпечена памперсами, водою і їжею. Соцслужби не звертають уваги, на скарги місцевих поліція розводить руками,

— зазначили автори допису про жінку.

Також вони додали, що в лікарні жінці виписали якість ліки, але нібито відвезли назад, бо вона не має грошей на лікування. Уколи, які вона отримала, Людмила була змушена колоти собі самотужки.

Коли все змінилося

ТСН повідомляє, що вже після того, як інцидент набув розголосу, проблему помітили місцеві чиновники. Туди виїхали медики, які госпіталізували потерпілу в лікарню.

Згодом у поліції Запоріжжя сказали, що про побиття жінки їм не повідомляли. Також розповіли, що старенька залишилася на вулиці через свого племінники, який наразі відбуває ув’язнення. Він продав її будинок іншим людям, тому жінка опинилася в такій ситуації.