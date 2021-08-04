Назвался полицейским и изнасиловал 14-летнюю девушку: на Сумщине будут судить молодого человека

В Сумской области еще в феврале 2021 года 24-летний мужчина изнасиловал 14-летнюю девушку в заброшенном доме, где та отдыхала с друзьями. Теперь обвинительный акт в отношении мужчины направили в суд.

Трагедия случилась вечером 13 февраля 2021 года в одном из поселков городского типа в Сумской области.

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Мужчина сначала уговаривал потерпевшую к интиму

Обвиняемый заметил компанию несовершеннолетних в заброшенном доме. Он решил прогнать их, представившись полицейским. Когда подростки выходили из дома, мужчина схватил одну из девушек, которая шла последней, и повел ее в комнату.

Сначала он уговаривал 14-летнюю девушку, чтобы та удовлетворила его. Когда она отказалась – он изнасиловал ее.

Что грозит мужчине

По статье об изнасиловании несовершеннолетнего лица 24-летнему мужчине грозит от 7 до 12 лет заключения.

Последние случаи изнасилования в Украине

К сожалению, в Украине только за последнее время произошло несколько случаев изнасилований. Всех их расследует полиция.