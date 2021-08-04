Назвался полицейским и изнасиловал 14-летнюю девушку: на Сумщине будут судить молодого человека
Источник:Сумская областная прокуратура
В Сумской области еще в феврале 2021 года 24-летний мужчина изнасиловал 14-летнюю девушку в заброшенном доме, где та отдыхала с друзьями. Теперь обвинительный акт в отношении мужчины направили в суд.
Трагедия случилась вечером 13 февраля 2021 года в одном из поселков городского типа в Сумской области.
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Мужчина сначала уговаривал потерпевшую к интиму
Обвиняемый заметил компанию несовершеннолетних в заброшенном доме. Он решил прогнать их, представившись полицейским. Когда подростки выходили из дома, мужчина схватил одну из девушек, которая шла последней, и повел ее в комнату.
Сначала он уговаривал 14-летнюю девушку, чтобы та удовлетворила его. Когда она отказалась – он изнасиловал ее.
Что грозит мужчине
По статье об изнасиловании несовершеннолетнего лица 24-летнему мужчине грозит от 7 до 12 лет заключения.
Последние случаи изнасилования в Украине
К сожалению, в Украине только за последнее время произошло несколько случаев изнасилований. Всех их расследует полиция.
- В Киеве 22-летний мужчина из Хмельницкой области изнасиловал 40-летнюю работницу Киевпасстранса. Полиция его задержала.
- В Полтавской области 27-летнего мужчину подозревают в убийстве и изнасиловании 24-летней жены. Его объявили в розыск.
- В Тернопольской области 17-летний парень изнасиловал 13-летнюю девушку во время отдыха на местном водоеме.