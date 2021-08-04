Назвався поліцейським і зґвалтував 14-річну дівчину: на Сумщині судитимуть молодого чоловіка
Джерело:Сумська обласна прокуратура
На Сумщині ще в лютому 2021 року 24-річний чоловік зґвалтував 14-річну дівчину в закинутому будинку, де та відпочивала з друзями. Тепер обвинувальний акт щодо чоловіка скерували до суду.
Трагедія трапилася увечері 13 лютого 2021 року в одному із селищ міського типу на Сумщині.
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Чоловік спершу вмовляв потерпілу до інтиму
Обвинувачений помітив компанію неповнолітніх у закинутому будинку. Він вирішив прогнати їх, представившись поліцейським. Коли підлітки виходили із будинку, чоловік схопив одну із дівчат, яка йшла останньою, та повів її у кімнату.
Спочатку він вмовляв 14-річну дівчину, щоб та задовольнила його. Коли вона відмовилася – він зґвалтував її.
Що загрожує чоловіку
За статтею про зґвалтування неповнолітньої особи 24-річному чоловіку загрожує від 7 до 12 років ув'язнення.
Останні випадки зґвалтування в Україні
На жаль, в Україні лише за останній час сталося кілька випадків зґвалтувань. Усіх їх розслідує поліція.
- У Києві 22-річний чоловік з Хмельниччини зґвалтував 40-річну працівницю Київпастрансу. Поліція його затримала.
- На Полтавщині 27-річного чоловіка підозрюють у вбивстві та зґвалтуванні 24-річної дружини. Його оголосили у розшук.
- На Тернопільщині 17-річний хлопець зґвалтував 13-річну дівчину під час відпочинку на місцевій водоймі.