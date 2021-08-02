Возив дівчину в автомобілі
Чоловік скориставшись безпорадним станом дівчини, зґвалтував її на березі річки. Після того він поклав потерпілу на заднє сидіння автомобіля і їздив з нею по місту.
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Вже за декілька годин зловмисник поїхав до лісу, де знову зґвалтував юну дівчину,
– розповіли в поліції.
Під час проведення слідчих дій правоохоронці встановили підозрюваного. Ним виявився раніше судимий 36-річний мешканець Сум.
Дівчині надали необхідну медичну допомогу та передали на піклування батькам.
Ймовірному зловмиснику повідомили про підозру за 2 статтями:
- викрадення людини,
- зґвалтування.
Правоохоронці вирішують питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.
Останні випадки зґвалтування в Україні
- 7 липня 22-річна дівчина приїхала в гості до 41-річного жителя Броварів. Однак той схопив подругу, зв'язав їй руки та ноги, побив, а згодом зґвалтував.
- У харківському хостелі 14 червня 43-річний чоловік зґвалтував 17-річну дівчину. Після того він викрав у неї телефон та втік. Через годину нападника затримали поліцейські.
- На Хмельниччині 45-річний педофіл серед білого дня познущався з 12-річної дівчинки. Відомо, що він підстеріг дитину біля її будинку та почав погрожувати.