Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,24 гривні. Тобто ціна валюти впала на 10 копійок проти 14 листопада.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Офіційний курс євро натомість становить 43,46 гривні. Тобто, ціна впала на 48 копійок.

Станом на 18 листопада курс НБУ буде такий:

долар – 41,27 гривні,

євро – 43,65 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 15 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,10 гривні, продаж – по 41,64 гривні,

купівля – продаж – На чорному ринку: купівля – 41,56 гривні, продаж – по 41,61 гривні,

купівля – продаж – В обмінниках: купівля – 41,30 гривні, продаж – 41,70 гривні.

Який курс прогнозують в Україні у 2025 році

Відповідно до даних НБУ, цього жовтня аналітики погіршили очікування щодо курсу гривні до 44,08 гривні за долар , хоч у вересні прогноз складав 43,98 гривні за долар,

, хоч у вересні прогноз складав 43,98 гривні за долар, Очікування населення водночас були на рівні 44,54 гривні за долар , що також вище аніж їхній вересневий прогноз у 44,03 гривні.

, що також вище аніж їхній вересневий прогноз у 44,03 гривні. А дані за серпень щодо очікувань керівників підприємств свідчать про те, що прогноз курсу, на їхню думку, становитиме рівні 43,72 гривні за долар.

Зверніть увагу! Через 12 місяців, за прогнозами українських банкірів, курс буде на рівні 44,92 гривні за долар.