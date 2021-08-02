Возил девушку в автомобиле

Мужчина воспользовавшись беспомощным состоянием девушки, изнасиловал ее на берегу реки. После этого он положил пострадавшую на заднее сиденье автомобиля и ездил с ней по городу.

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Уже через несколько часов злоумышленник уехал в лес, где снова изнасиловал юную девушку,

– рассказали в полиции.

Во время проведения следственных действий правоохранители установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Сум.

Девушке оказали необходимую медицинскую помощь и передали на попечение родителям.

Предполагаемому злоумышленнику сообщили о подозрении по 2 статьям:

похищение человека,

изнасилование.

Правоохранители решают вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

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