Про вчинення злочину поліцейські дізналися від самої потерпілої. Вона розповіла, що її побив та зґвалтував знайомий.

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Як з'ясували слідчі, дівчина сама прийшла додому до 41-річного жителя Броварів.

Намагався втекти, але був затриманий



Місце злочину / Фото поліції Київської області

Правоохоронці стверджують, що зловмисник запросив жінку до свого будинку. Коли ж вона зайшла до нього, зв'язав їй руки та ноги, побив і зґвалтував.

Згодом чоловік відпустив потерпілу, а та подзвонила поліцейським.

Коли на місце прибули патрульні, броварчанин намагався від них втекти. Але його затримали правоохоронці.



Чоловік фігурує у щонайменше 3 кримінальних провадженнях / Фото поліції Київської області

Зловмиснику вже повідомили про підозру у скоєнні зґвалтування. Броварський міжрайонний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Якщо служителі Феміди визнають його винним, чоловіку загрожує від 3 до 5 років ув'язнення.

Крім того, суд у Броварах наразі розглядає ще 2 справи, де затриманий є фігурантом – про шахрайство та розбій.