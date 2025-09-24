На острове Тайвань бушует супертайфун Ragasa. Сейчас непогода приближается к побережью материкового Китая.

Она уже унесла жизни более 10 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и The Guardian.

Какие последствия супертайфуна Ragasa?

По данным СМИ, супертайфун Ragasa уже унес жизни 14 человек и ранил 18. Кроме этого, по меньшей мере 129 человек считаются пропавшими без вести. Власти эвакуировали уже более 3000 жителей. Синоптики назвали Ragasa самым мощным тропическим циклоном в 2025 году.

Отмечается, что во вторник, 23 сентября, главный удар стихии пришелся на Тайвань. В малонаселенном восточном районе острова вышло из берегов барьерное озеро, образованное оползнями в результате предыдущих сильных дождей. Стена воды хлынула на поселок Гуанфу и смыла большой дорожный мост через реку.

Зато село Дама, где проживает около 1000 человек, затопило. Многие жители все еще остаются в ловушке.

Последствия супертайфуна Ragasa: видео очевидцев

На отдаленных островах, включая Лантау, наблюдались массовые наводнения, которые затопили пляжи и растительность. В обсерватории считают, что районы, которые ранее были защищены, могут обнажиться, а моря будут с феноменальными волнами.

Кроме этого, непогода повалила деревья, сорвала крыши со зданий и унесла жизни по меньшей мере двух человек, когда пронеслась через север Филиппин, где тысячи человек искали убежища в школах и эвакуационных центрах.

Заметим, что Ragasa накрывает Тайвань с 22 сентября. Однако траектория его движения смещается к южному побережью Китая. Гонконгская метеослужба сообщила, что супертайфун генерировал максимальную устойчивую скорость ветра до 195 километров в час у своего центра, двигаясь на запад через Южнокитайское море.

Супертайфун Ragasa вызвал наводнения: видео очевидцев

Гонконг и части южного Китая в среду находились в состоянии повышенной готовности, когда Ragasa приближался с мощными ветрами и ливнями, заставив китайские власти закрыть школы и предприятия по меньшей мере в 10 городах.

Тайфун вызвал панические покупки на этой неделе в Гонконге. Люди толпились в супермаркетах, опасаясь, что магазины могут быть закрыты на два дня. Иногда им приходилось часами стоять в очереди, чтобы приобрести необходимые товары.

С приближением тайфуна жители заклеивали окна скотчем в надежде уменьшить риск травм от разбитого стекла. Однако непогода уже приблизилась к региону. 23 сентября женщину и ее пятилетнего сына смыло в океан после того, как они наблюдали за тайфуном с набережной. Сейчас они находятся в реанимации.

Правительство заявило, что открыло 49 временных приютов в разных районах. Сейчас в них находятся по меньшей мере 727 человек. Гонконгская фондовая биржа будет оставаться открытой. Она изменила свою политику в конце прошлого года, чтобы продолжать торговлю независимо от погоды.

Согласно данным сайта аэропорта, после 18:00 23 сентября не было ни одного вылета из Гонконга, отменены более 500 рейсов.

Гонконгская обсерватория в 2:40 ночи 24 сентября объявила самый высокий уровень предупреждения о тайфуне – T10. В ведомстве отметили, что он "будет оставаться в силе определенное время", поскольку Ragasa приблизится к территории позже утром.

Также было предупреждено о высоких волнах и штормовом затоплении, ведь в некоторых районах уровень воды может подняться на 4 – 5 метров выше нормы.

Согласно прогнозам, Ragasa должен выйти на побережье центральной и западной частей провинции Гуандун в течение 24 часов. На юге Китая эвакуировали уже более миллиона человек, а более 10 000 судов перевели в более безопасные воды. Китайские медиа пишут, что в готовности находятся более 38 000 пожарных.

