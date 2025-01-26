Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Guardian. Ветер скоростью 183 километра в час начался в Ирландии, в Мейс-Хеди. А в Друмалбине, что в Шотландии, метеорологи фиксировали ветер, который достигал 160 километров в час.

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Что известно о шторме в Европе

24 января в Великобритании и Ирландии бушевал один из самых сильных ветров за последние 80 лет. Сильные порывы вызвали значительные повреждения. В разгар шторма более одного миллиона человек остались без света

Из-за урагана пострадал также Королевский ботанический сад Эдинбурга. 15 деревьев были вырваны с корнями или сломаны. Восстановить их невозможно.

В графстве Голвей (Ирландия) шторм сломал на две части ветровую турбину.

Два человека погибли в результате шторма. В Шотландии 19-летний мужчина находился в собственном авто, когда на него упало дерево.

В Ирландии погиб 20-летний мужчина, который родился в Польше, но вырос в Лиффорде. Он возвращался домой с работы, но попал в ДТП. Мужчина выполнял разворот, но его машину раздавило дерево, которое шторм вырвал с корнями.

В Великобритании и Ирландии более 400 000 объектам до сих пор не восстановили электроэнергию. Сильный ветер и дождь в странах еще бушует, поэтому ремонт поврежденной инфраструктуры усложняется.

Из-за шторма закрылись супермаркеты и остановился транспорт

Жителей стран просят оставаться дома, пока непогода не пройдет. В регионах, где бушует шторм не работают супермаркеты. Они закрылись еще перед началом шторма. Также отменены все автобусные и железнодорожные рейсы.

Опасная непогода ожидается в других странах

Шторм распространяется. Шторм может нанести сильный удар Испании и в других регионах Великобритании. Предупреждение о ветре получили в Уэльсе и значительной части Англии. Ожидается, что непогода будет бушевать до вторника, 28 января.

Напомним, 24 января в Ирландии и Северной Ирландии объявили о "красном" уровне опасности. Сообщалось, что порывы ветра могут достигать до 130 километров в час. В стране закрыли школы, университеты и приостановили движение общественного транспорта