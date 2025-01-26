Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Guardian. Вітер швидкістю 183 кілометри на годину стався в Ірландії, у Мейс-Хеді. А в Друмалбіні, що в Шотландії, метеорологи фіксували вітер, який сягав 160 кілометрів на годину.

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Що відомо про шторм в Європі

24 січня у Великій Британії та Ірландії вирував один з найсильніших вітрів за останні 80 років. Сильні пориви спричинили значні пошкодження. У розпал шторму понад один мільйон людей залишилися без світла

Через ураган постраждав також Королівський ботанічний сад Единбурга. 15 дерев були вирвані з корінням або зламані. Відновити їх неможливо.

У графстві Голвей (Ірландія) шторм зламав на дві частини вітрову турбіну.

Двоє людей загинули внаслідок шторму. У Шотландії 19-річний чоловік перебував у власному авто, коли на нього впало дерево.

У Ірландії загинув 20-річний чоловік, який народився в Польщі, але виріс у Ліффорді. Він повертався додому з роботи, але потрапив у ДТП. Чоловік виконував розворот, але його автівку розчавило дерево, яке шторм вирвав з корінням.

У Великій Британії та Ірландії понад 400 000 об’єктам досі не відновили електроенергію. Сильний вітер і дощ у країнах ще вирує, тож ремонт пошкодженої інфраструктури ускладнюється.

Через шторм зачинилися супермаркети та зупинився транспорт

Жителів країн просять залишатися вдома, допоки негода не мине. У регіонах, де вирує шторм не працюють супермаркети. Вони зачинилися ще перед початком шторму. Також скасовані всі автобусні та залізничні рейси.

Небезпечна негода очікується в інших країнах

Шторм поширюється. Шторм може завдати сильного удару Іспанії та в інших регіонах Великої Британії. Попередження щодо вітру отримали в Уельсі та значній частині Англії. Очікується, що негода вируватиме до вівторка, 28 січня.

Нагадаємо, 24 січня в Ірландії та Північній Ірландії оголосили про "червоний" рівень небезпеки. Повідомлялося, що пориви вітру можуть сягати до 130 кілометрів на годину. У країні закрили школи, університети та призупинили рух громадського транспорту