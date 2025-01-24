Через це країна закрила школи, університети та призупинила роботу громадського транспорту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ірландія готується до найсильнішого шторму в історії

Метеорологічні служби Ірландії та Великої Британії оголосили "червоний" рівень небезпеки для всієї Ірландії, Північної Ірландії та частини Шотландії. Влада попереджає, що внутрішні вітри від шторму "Еовіна" можуть досягати швидкості до 130 кілометрів (81 миля) на годину, створюючи потенційну загрозу для життя людей.

Громадська безпека є нашою основною метою на наступні 24 години. Основним повідомленням залишається те, що люди повинні сховатися на місці,

– сказав голова Національної координаційної групи Ірландії з надзвичайних ситуацій Кіт Леонард.

За його словами, це один із найнебезпечніших штормів, з якими зіткнеться Ірландія. Завтра країна готується побачити величезну кількість дерев, а чимало людей залишаться без електрики, широкосмугового зв'язку та водопостачання.

До слова, у 2017-му році, коли на Ірландію обвалився порівнянний за силою руйнівний шторм Офелія, загинули три людини.

Навчальні заклади закрили, а транспорт зупинили

Як захід безпеки всі школи по Ірландії та Північній Ірландії будуть закриті 24 січня. Рух громадського транспорту в Ірландії також буде призупинено на час дії червоного попередження про сильний вітер.

Наразі попередження діятиме з 02:00 до 10:00 за Гринвічем для Ірландії, тоді як у Північній Ірландії очікується, що воно діятиме з 07:00 до 14:00.

Західна і центральна Шотландія будуть під таким же червоним попередженням – з 10:00 до 17:00.