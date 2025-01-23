Сильний шторм звалився на значні території Техасу, Луїзіани та Флориди, принісши безпрецедентну зимову погоду в цей регіон. Зокрема, в Новому Орлеані вперше за останні 15 років випав сніг, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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У Новому Орлеані вперше за 15 років випав сніг

Рідкісний шторм призвів до оголошення безпрецедентних попереджень про сніжні бурі в кількох округах на узбережжі Мексиканської затоки.

Це суворе погодне явище збіглося з небезпечно низькими температурами, що призвело до значних опадів – до 10 сантиметрів у Х'юстоні та майже 20 сантиметрів у Новому Орлеані, а також у різних містах на півострові Флорида.

Сильний шторм перетворив Новий Орлеан на снігове місто. Рекордно сніжна буря покрила пальми снігом,

– йдеться у повідомленні.

Погодна ситуація в Новому Орлеані: дивіться відео

Сильне похолодання призвело до замерзання однієї з вулиць Нового Орлеану, що дозволило місцевим жителям навіть вийти на лід для гри в хокей.

Відважні мешканці міста не злякалися холоду, а дехто спробував спуститися на лижах по знаменитій Бурбон-стріт. Інші каталися на надувних алігаторах на річці Міссісіпі.



У Новому Орлеані замерзла вулиця перетворилася на хокейний майданчик / Скриншот з відео

Метеорологи пояснюють це незвичайне погодне явище збуренням полярного вихору, який зазвичай залишається обмеженим Північним полюсом.

Зачепило й інші регіони

Понад 36 000 мешканців північної Флориди залишилися без електроенергії через різке похолодання. Очікувалося, що 22 січня температура в деяких частинах центральної частини Сполучених Штатів впаде від -34 градусів до -46 градусів за Цельсієм.

Національна метеорологічна служба повідомляє, що до кінця тижня температура поступово повернеться до норми.

Безпрецедентні снігопади, які зазвичай не зачіпають навіть північно-східні райони, призвели до повсюдного перекриття автошляхів, призупинення майже всіх авіарейсів та скасування занять для понад мільйона студентів.



Люди вийшли кататися на санях у Флориді / Фото Storyful

У вівторок сильний шторм пронісся великими містами Техасу, принісши мокрий сніг в Остін і Сан-Антоніо, а потім посилився на південному сході Техасу. На жаль, троє людей загинули через переохолодження.

Незвичайним поворотом подій стало те, що пляжі Флориди також вкрилися снігом. У відповідь на ситуацію губернатор Рон ДеСантіс зазначив: "Вірите чи ні, але ми мобілізуємо снігоприбиральну техніку у штаті Флорида".



Люди на пляжі Пенсакола у Флориді, коли насувається сніжна буря / Фото Imagn Images

А у Мобайлі, штат Алабама, випало майже 20 сантиметрів снігу, що побило попередній рекорд снігопаду, встановлений 24 січня 1881 року.

У сусідній Луїзіані працівники транспортних агентств працювали цілу ніч, щоб забезпечити підготовку мостів і доріг до несприятливих погодних умов. Водночас поліція штату Луїзіана повідомила про понад 50 аварій протягом дня, закликаючи мешканців залишатися вдома заради власної безпеки.