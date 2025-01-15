Експерти вже називають пожежі однією з найбільш значних катастроф, що вплинули на мистецьку спільноту в США, попри те, що оцінка збитків ще триває. Про наслідки масштабних лісових пожеж поблизу Лос-Анджелеса розповідає 24 Канал з посиланням на УП.

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У Лос-Анджелесі втрачено мистецтва на мільярди доларів

Збитки музеїв

Як повідомив ArtNews, у пожежах повністю згоріли два музеї – Музей кроликів та ранчо Вілла Роджерса.

Заснований у 1998 році, Музей кроликів Альтадени, відомий своєю великою колекцією з 50 000 експонатів, пов'язаних з кроликами, зазнав значної шкоди після руйнівної пожежі.

Співвласник музею Стів Любанскі підтвердив, що полум'я знищило чотири десятиліття самовідданої праці. На жаль, з полум'я вдалося врятувати лише кілька кроликів.



Музей кроликів згорів майже вщент / Фото Hans Gutknecht, Los Angeles DailyNews / SCNG

Нищівна пожежа спустошила ранчо, де був музей легендарного актора Вілла Роджерса. Історична власність, яка колись належала самому Роджерсу, була популярною відправною точкою для туристів, які прагнули дістатися від Державного історичного парку Вілла Роджерса до Точки натхнення, де можна насолоджуватися захопливими видами на океан.

Згодом пожежа перекинулася на Віллу Гетті – відомий музей, заснований нафтовим магнатом Полом Гетті. Хоча частина території музею вигоріла, сама будівля нібито неушкоджена. Полум'я в першу чергу зачепило дерева та рослинність на території музею.

Збитки художників

Кетрін Ендрюс, художниця, яка втратила свій дім у руйнівній пожежі, звертається до колег-художників, що постраждали від стихії. Серед них – Алек Іган, який втратив не лише житло, але й студію та роботи, призначені для майбутньої персональної виставки, на підготовку якої він витратив 2 роки.

Нищівна пожежа спустошила і мистецьку спільноту Zorthian Ranch – культурну пам'ятку, засновану десятиліття тому покійним скульптором Джирайром Зортіаном.



Zorthian Ranch не вціліло при пожежі / Фото з інстаграму @zorthianranch

За повідомленням New York Times, внаслідок руйнівної пожежі в Альтадені було повністю знищено резиденцію та творчі простори художниці Діани Тейтер і концептуального художника Т. Келлі Мейсон, а також їхнє обладнання та архіви. Пожежа забрала будинки, студії та архіви кількох інших видатних митців, зокрема Камілли Тейлор, Келлі Акаші, Пола Маккарті та Росса Сімоніні.

Серед втрат – бібліотека та архів відомого мистецтвознавця та культурного критика Гарі Індіани. Колекція була перевезена до Альтадени 7 січня, всього за день до руйнівної пожежі. Після смерті Індіани в жовтні торік планувалося, що його велика колекція стане основою бібліотеки, яка буде підтримувати художників під час ретритів.

Перші оцінки збитків

За словами директора Risk Strategies Саймона де Бурга Кодрінгтона, "це буде значна і, можливо, одна з найбільш виняткових втрат для мистецтва в Америці".

На цю мить під загрозою величезна кількість творів образотворчого мистецтва. Багато, багато мільярдів образотворчого мистецтва,

– додав віцепрезидент Risk Strategies Крістофер Вайз.

У своїй нещодавній заяві Грейс Арецкі, менеджер з розвитку бізнесу HUB International, підкреслила значний вплив останніх подій на сектор образотворчого мистецтва в Лос-Анджелесі. Вона зазначила, що регіон може похвалитися "надзвичайно високою концентрацією" образотворчого мистецтва, і описала поточний масштаб втрат як "катастрофічний".

Арецкі підкреслила, що страхові компанії готуються до значної кількості страхових виплат у секторі образотворчого мистецтва, але наслідки для ширшої артекосистеми є безпрецедентними.