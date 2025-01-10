Аварійні служби невтомно борються з полум'ям. Цю пожежу на майже 20 000 акрів назвали одним з найбільш руйнівних стихійних лих в історії міста. Яка ситуація в Лос-Анджелесі та наслідки пожежі показали й українці у своєму тік-тоці, передає 24 Канал.

До теми Полум'я знищує Лос-Анджелес, оголошено надзвичайний стан: моторошні кадри

Масштабні пожежі в Лос-Анджелесі

Більша частина округу Лос-Анджелес залишається в статусі червоного рівня небезпеки до вечора п'ятниці. Є 5 осередків займання:

Палісайдс: щонайменше 17 234 акрів, 0% пожежі локалізовано; Ітон: 10 600 акрів, 0% локалізовано; Херст: 855 акрів, 10% під контролем; Лідія: 348 акрів, 40% під контролем; Сансет: 43 акри, 0% локалізовано, але пожежа зменшується.

Стихія не лише спалила тисячі будинків, зокрема голлівудських зірок, а й змусила місцеву владу закрити школи і залишила цілі райони без енергопостачання. З небезпечних зон було евакуйовано щонайменше 70 000 осіб.

А до боротьби з вогнем залучені понад 7000 пожежників.

Які наслідки пожежі

Українці, які мешкають в постраждалих районах, зняли декілька відеороликів щодо пожеж в Лос-Анджелесі. За їх словами, "в місті справжній апокаліпсис – світлофори не працюють, світла ніде немає, дороги перекриті, люди тікають, а навколо все палає...".

Це вже не жарти, в нашому районі впало величезне дерево, а камінь щойно прилетів по машині,

– розповідає дівчина.

В момент зйомки відео українцям прийшло повідомлення про негайну евакуацію з місця події. Але вони встигли зняти ще декілька моторошних кадрів – на деяких з них таке враження ніби це "виверження вулкана".

Що відбувається в місті: дивіться відео

Українці підкреслюють, що особам в небезпечних зонах слід обов'язково носити маски. В наступному відео вони заявили, що пожежа поширилася на інші міста, зокрема Алтадіну і Пасадіну.

Тут жесть… немає чим дихати. Просто пекло на Землі, дуже сумно,

– кажуть вони.

По дорозі вони зафіксували на камеру безліч будинків, які згоріли вщент, куди люди більше не зможуть повернутися. Також їм трапилася і школа, що палала.

Наприкінці відео вони вийшли з авто та додали, що запах настільки сильний, що можна задихнутися, а, можливо, й отруїтися.

Наслідки пожежі в Лос-Анджелесі: дивіться відео

Що спричинило пожежі в Лос-Анджелесі

Метеорологи дають невтішні прогнози: до вечора п'ятниці очікуються сильні пориви вітру та низька вологість повітря, що ускладнить боротьбу з пожежею.

Причина пожежі залишається під слідством. Однак Sky News повідомляє, що за даними Лісової служби США, 85% лісових пожеж по всій країні пов'язані з людською діяльністю, як навмисною, так і випадковою.

При цьому дуже важливо розрізняти джерела займання пожежі та фактори, що сприяють її швидкому поширенню. У цьому випадку вітри Санта-Ана – явище, що характеризується потужними сухими поривами, які зазвичай спостерігаються в районі Лос-Анджелеса взимку – були визначені як основний фактор, що спричинив посилення пожежі.

Деніел Свейн, кліматолог з Каліфорнійського університету, описав вітри Санта-Ана як "атмосферний фен", відзначивши їхню здатність значно висушувати навколишнє середовище.