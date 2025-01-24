Из-за этого страна закрыла школы, университеты и приостановила работу общественного транспорта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Ирландия готовится к сильнейшему шторму в истории

Метеорологические службы Ирландии и Великобритании объявили "красный" уровень опасности для всей Ирландии, Северной Ирландии и части Шотландии. Власти предупреждают, что внутренние ветры от шторма "Эовина" могут достигать скорости до 130 километров (81 миля) в час, создавая потенциальную угрозу для жизни людей.

Общественная безопасность является нашей основной целью на следующие 24 часа. Основным сообщением остается то, что люди должны укрыться на месте,

– сказал председатель Национальной координационной группы Ирландии по чрезвычайным ситуациям Кит Леонард.

По его словам, это один из самых опасных штормов, с которыми столкнется Ирландия. Завтра страна готовится увидеть огромное количество деревьев, а многие останутся без электричества, широкополосной связи и водоснабжения.

К слову, в 2017-м году, когда на Ирландию обрушился сравнимый по силе разрушительный шторм Офелия, погибли три человека.

Учебные заведения закрыли, а транспорт остановили

В качестве меры безопасности все школы по Ирландии и Северной Ирландии будут закрыты 24 января. Движение общественного транспорта в Ирландии также будет приостановлено на время действия красного предупреждения о сильном ветре.

Сейчас предупреждение будет действовать с 02:00 до 10:00 по Гринвичу для Ирландии, тогда как в Северной Ирландии ожидается, что оно будет действовать с 07:00 до 14:00.

Западная и центральная Шотландия будут под таким же красным предупреждением – с 10:00 до 17:00.