Суровая российская медицина: медсестра избила школьника за отказ от пробы Манту

В Тобольске, что в России, ученик отказался делать пробу Манту. За это его ждали пинки от школьной медсестры. Парень убегал от нее по всему учебному заведению.

Об инциденте стало известно в соцсетях. На неадекватную медицинскую работницу пожаловалась мама потерпевшего школьника.

Тем временем В Черкасской области 12-летняя девочка сбежала из дома из-за плохих отметок в табеле

Мать написала отказ от пробы Манту

Женщина сообщила, что сама написала отказ от прививки. Для этого ребенок получил справку о противопоказаниях от врача. Медсестра на это не обратила внимания.

От Манту школьник убегал по школе, за ним следовала медсестра. Более того, чтобы схватить ребенка, она попросила о помощи двух старшеклассников.

Медработница начала в грубой форме хватать его, удерживать и против его воли заталкивать в медкабинет со словами "Я тебя сейчас так привью! Еще и в психбольницу сдам!"

– рассказала резонансную историю мать школьника.

Ученик без боя не сдался. В одной рубашке мальчик прибежал домой. Весь инцидент попал на видео камеры наблюдения. Потерпевшая сторона написала заявление в полицию.

Медсестра вину не признала

Дело уже было рассмотрено в суде. Горе-медсестре выписали штраф за побои в размере 5 тысяч рублей.

Медсестра свою вину не признала и перед учеником извиняться не стала. Служители Фемиды решили, что кровоподтеки на теле значительного вреда парню не несли. Не настаивала на более серьезном наказании и мать.

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Ранее стало известно о конфликте отца 9-летней студентки из МГУ

Отметим, что недавно в России разразился скандал из-за 9-летней студентки МГУ. Отец девочки, которая в 8 лет поступила в вуз, пригрозил судиться с учебным заведением. Мужчина считает, что ее дочь удерживали насильственно во время экзамена.

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