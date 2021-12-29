Сувора російська медицина: медсестра побила школяра за відмову від проби Манту

У Тобольську, що у Росії, учень відмовився робити пробу Манту. За це на нього чекали стусани від шкільної медсестри. Хлопець втікав від неї по всьому навчальному закладі.

Про інцидент стало відомо у соцмережах. На неадекватну медичну працівницю поскаржилась мама потерпілого школяра.

Тим часом У Черкаській області 12-річна дівчинка втекла з дому через погані оцінки в табелі

Мати написала відмову від проби Манту

Жінка повідомила, що сама написала відмову від щеплення. Для цього дитина отримала довідку про протипоказання від лікаря. Медсестра на це не звернула увагу.

Від Манту школяр тікав по школі, за ним слідувала медсестра. Ба більше, аби схопити дитину, вона попросила по допомогу двох старшокласників.

Медпрацівниця почала в грубій формі хапати його, утримувати і проти його волі заштовхувати до медкабінету зі словами "Я тебе зараз так прищеплю! Ще й у психлікарню здам!"

– розповіла резонансну історію мати школяра.

Учень без бою таки не здався. У самій сорочці хлопець прибіг додому. Весь інцидент потрапив на відео камер спостереження. Потерпіла сторона написала заяву до поліції.

Медсестра провини не визнала

Справу вже розглянули у суді. Горе-медсестрі виписали штраф за побої у розмірі 5 тисяч рублів.

Медсестра своєї провини не визнала та перед учнем вибачатись не стала. Служителі Феміди вирішили, що синці на тілі значної шкоди хлопцеві не несли. Не наполягала на більш суворому покаранню і мати.

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Раніше стало відомо про конфлікт батька 9-річної студентки з МДУ

Зазначимо, що нещодавно в Росії спалахнув скандал через 9-річну студентку МДУ. Батько дитини, яка у 8 років вступила до ВНЗ, пригрозив судитись з навчальним закладом. Чоловік вважає, що її доньку утримували насильно під час іспиту.

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