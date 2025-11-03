Женщины должны рожать минимум 3 детей по мнению львовского священника: совет всколыхнул сеть

Священник Церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Сыхове во Львове Дмитрий Романко вызвал волну возмущения после своего заявления в сети. В заметке в Threads он написал, что отказ украинцев иметь более трех детей нивелирует жертву тех, кто погиб на войне.

Это вызвало возмущение среди пользователей.

Какое заявление сделал священник Дмитрий Романко?

Отказ от рождения 3+ детей делает гибель наших военных бесполезной. Потому что зачем отдавать свою жизнь за страну, в которой и так будут проживать другие народы?

– заявил священник в публикации 30 октября.

Эти слова вызвали шквал критики. Пользователи спрашивали, сколько детей имеет сам отец. В то же время ему напоминали, что он детей не рожает и не воюет.

Как оказалось, он женат с 2013 года и воспитывает с женой четырех детей.

Никто так не укрепляет атеизм, как такие священники,

– отреагировала блогер Катя Блестка.

Ее комментарий собрал более 2200 лайков – почти вчетверо больше, чем само сообщение Романка.

Господин Дмитрий, со всем уважением, но какая заповедь об этом говорит? Вы же отец, а не социолог или гинеколог? Мы с мужем готовы иметь 3 детей, если вы будете гарантировать финансовые расходы на них, и на мой декрет с 3 детьми. Очень неудачная коммуникация со своими людьми,

– написала пользовательница Елена Тимошенко.

Некоторые пользователи просили его не стыдить УГКЦ.

"Наши военные погибают за свободу, жизни и будущее Украины, а не ради количества рождения детей. Ваши слова унижают память и погибших, и живых", – возмутилась пользовательница с ником Dr. Onyshchuk.

Несмотря на волну критики, некоторые поддержали священника. Романко активно отвечал комментаторам, подчеркивая, что его позиция базируется на христианских ценностях. Пользователи также вспомнили, что это не первое его скандальное сообщение.

Позже Романко написал, что "озвучил обычный научный факт", и эта информация "ни к чему никого не заставляет (разве что подумать)".

Накануне он опубликовал еще одно противоречивое заявление, сравнив мужчин-уклонистов с женщинами, которые покидают Украину.

"Если мужчины призывного возраста объясняют свой побег заграницу страхом перед смертью на фронте, то чем объясняют свое решение женщины, особенно бездетные?" – написал он.

За этот пост он тоже через несколько дней извинился.

"Хочу извиниться всех, кого могли обидеть мои слова. Не ставил себе целью кого-то унизить или обидеть. Хотел указать на проблему, которая мне кажется значимой, учитывая войну. Возможно, слова, которые я использовал были не соответствующими. Мы должны искать возможности для взаимопонимания, потому что только едиными мы можем выстоять в этой нелегкой борьбе", – отметил священник.

