Свободные люди: как Slots City Foundation занимается украинцами, которые оказались в сложной ситуации

В современных реалиях украинцы столкнулись с вызовами, к которым не были готовы. Тысячи людей потеряли свое жилье и стали вынужденными переселенцами, другие же остались в своих домах, расположенных в прифронтовых городах и деревнях.

Вместе с партнерами программы "Свободные люди" волонтеры Slots City Foundation доставляют гуманитарную помощь в разные города Украины: как вынужденным переселенцам, так и тем, кто сегодня страдает от обстрелов, живя рядом с местом проведения боевых действий. Еще одно направление помощи волонтеров – поддержка медицинских учреждений.

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Скольким украинцам уже оказали такую необходимую помощь и как Slots City Foundation реализует программу "Свободные люди" – 24 Канал рассказывает в новом спецвыпуске проекта "Свободные".

"Свободные люди" – это о сплоченности украинцев

С 24 февраля 2022 года многие украинцы нуждались в помощи. Запросы к волонтерам были разными: у кого-то не было крыши над головой, кто-то с одним рюкзаком приехал в незнакомый город и искал убежища, другие же остались в своих домах и нуждались в помощи неравнодушных. Стремление помочь этим людям и стало основой для программы "Свободные люди".

Главный лозунг нашего фонда, начиная с 24 февраля 2022 года, что мы – "Свободные люди". Те люди, которые выехали с оккупированных территорий, те, кто пострадали на тех территориях, которые были оккупированы и уже освобождены, мы им оказываем возможную помощь. К сожалению, у людей там разбитые машины, нет базовой техники, просто одежды, продуктов. Поэтому, когда к нам обращаются, мы, чем можем, помогаем,

– рассказывает Артем Стогний, директор Slots City Foundation.

Только в первые 3 месяца 2024 года волонтеры Slots City Foundation передали 4,7 тонны гуманитарной помощи, обработав 237 заявок, из которых 86 – от вынужденных переселенцев (в основном из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей). Еще 151 заявка поступила из зоны боевых действий.

Больше о проекте "Свободные люди" от Slots City Foundation: смотрите видео

В целом же, начиная с 2022 года, Фонду вместе с друзьями и партнерами удалось обработать более 2 тысяч таких запросов. А это 72 тонны гуманитарной помощи на более чем 298 миллионов гривен.

В частности, по словам волонтеров Slots City Foundation, украинцам доставляют продукты, предметы личной гигиены, бытовую химию, теплую одежду, одеяла, обогреватели, корма для животных и тому подобное. К слову, подать заявку на помощь может каждый, кто находится в зоне боевых действий, а также люди, которые имеют статус "внутренне перемещенное лицо".

Такая поддержка работает через наш сайт Slots City Foundation. Люди обращаются, заполняют заявки, и мы в определенный промежуток времени по возможности им помогаем,

– добавляет Артем Стогний.

Больницы – это отдельное направление помощи в "Свободные люди"

Большим направлением помощи является медицинская сфера. Волонтеры Slots City Foundation прорабатывают запросы медиков, чтобы в больницах были средства первой необходимости для работы врачей.

Так, совместно с партнерами волонтеры передали для Александровской клинической больницы генератор мощностью в 250 кВт. В госпитале его будут использовать для бесперебойной работы пищеблока, а также для стерилизации медицинских инструментов. Реализовать получение генератора волонтерам помогли Благотворительный фонд "Кищенцы" и его партнерский фонд De Leeuw Kyiv из Нидерландов.

Больницы – это отдельная наша деятельность в "Свободные люди". Это направление очень важно для нас. Недавно вместе с партнерами мы передали от нашего Фонда и завезли в больницу большой генератор мощностью 250 кВт. Также Фонд помогает обеспечить водой несколько громад в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской областях в городах, которые расположены возле линии фронта,

– рассказывает волонтер Slots City Foundation Андрей Турыгин.

Гуманитарный десант

Запросы на вещи первой необходимости от громад, которые волонтеры получают вместе с заявками на адресную помощь, в Фонде называют "гуманитарным десантом".

Гуманитарный десант – это то, что мы делаем по запросу разных городов нашей страны. Обеспечиваем товарами первой необходимости. Это может быть еда, одежда, кому нужно – приют, могут быть какие-то первичные вещи личной гигиены, перевозки. И в целом мы реагируем достаточно быстро, иногда и выезжая на места!

– делится Андрей Турыгин.

В частности, оперативную помощь волонтеры Slots City Foundation оказывали на Херсонщине, когда вода из взорванной ГЭС затопила целые населенные пункты.

Когда у нас бывает такая ситуация, нужно очень быстро и оперативно реагировать... Тогда мы поехали закупали резиновые сапоги, лопаты, топоры, потому что в тот момент вода стояла очень высоко во многих населенных пунктах. Кроме того, в самом Херсоне было много работы. Наши волонтеры действительно брали на себя такую ответственность, выезжали, помогали, спасали людей, вывозили их в более безопасные места,

– вспоминает Артем Стогний.

Уже после оказания первоочередной помощи Херсонщине волонтеры позаботились и о животных, которых удалось спасти. Так, среди прочего, в рамках программы "Свободные люди" Slots City Foundation передают в приюты для домашних животных питание, средства гигиены и медикаменты для "четвероногих".

На фото – 100 килограммов корма для собак, передача для одного из приютов от волонтеров Фонда / Фото Slots City Foundation

Истории "Свободных людей" очень разные, однако их объединяет человечность, стремление протягивать руку помощи и неравнодушие. Для реализации этих программ волонтеры Slots City Foundation привлекают широкий круг партнеров из Украины, Польши, Франции и других стран.

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