Оставлять такие площади заминированными категорически нельзя. Иначе "эхо войны" будем наблюдать и через десятилетия после окончания боевых действий, информирует 24 Канал.

Читайте также Свободное небо: как Slots City Foundation обеспечивает защитников необходимым оборудованием

От оперативности разминирования сегодня зависит жизнь людей не только в самой Украине, но и далеко за ее пределами.

Украина – одна из ведущих стран мира по производству сельскохозяйственной продукции, прежде всего подсолнечного масла, кукурузы, пшеницы, рапса и ячменя. Как свидетельствуют данные Всемирной продовольственной программы, украинские поля обеспечивают более половины потребностей в пшенице для таких стран, как Джибути, Эритрея, Ливан, Мавритания, Пакистан и Сомали. Разминирование полей и возобновление работы украинских аграриев является критическим для сохранения стабильности системы поставок продовольствия в мире.

Как Slots City Foundation помогает в разминировании страны: смотрите видео

Slots City Foundation открыл новое направление в своей работе – помощь украинским саперам в гуманитарном разминировании.

"Для нашего фонда это новое направление является чрезвычайно важным, – рассказывает Артем Стогний, директор Slots City Foundation. – Мы не только помогаем освобождать наши земли от захватчиков, но и возвращать отвоеванные поля к мирной жизни".



Саперы тщательно обследуют каждый клочок прилегающей территории / Фото Slots City Foundation

Как происходит разминирование

Команда саперов состоит из четырех человек.

Первым идет сапер с металлоискателем. За ним – командир отряда, затем – картограф, задача которого определять координаты найденных мин, далее – еще один сапер, который фиксирует координаты по указанию картографа.

Как только металлоискатель фиксирует находку, отряд останавливается.

Командир осматривает подозрительный участок. Если наличие угрозы подтверждается, участок обозначают красно-белой лентой. Это – мера пресечения, чтобы никто из местных не зашел сюда, пока не осуществлено разминирование.



Саперы разминируют территорию / Фото Slots City Foundation

Хотя сами местные жители часто становятся важнейшим источником информации для саперов.

Перед тем, как приступить к разминированию, саперы опрашивают жителей близлежащих сел, которые могли быть свидетелями действий оккупантов. Иногда их подсказки помогают точнее определить заминированные зоны.

После того, как все запланированные территории обследованы, следующим шагом становится их полное разминирование. Эта стадия работы саперов связана с еще большим риском.

"Главная опасность – это обнаружить растяжку, – рассказывает командир отряда саперов Вячеслав Ковальчук. – В лесной местности есть возможность практически в любом месте поставить растяжку, закрепить гранату или другой взрывоопасный предмет, а обнаружить его будет трудно. Особенно сейчас, когда все начинает зеленеть".

В местах, где велись боевые действия, саперы должны быть крайне осторожными / Фото Slots City Foundation

Самое опасное в работе сапера – это привыкание к тем задачам, которые выполняются ежедневно, рассказывает Ковальчук. По его словам, саперы регулярно проводят различные тренинги и инструктажи. От них буквально зависят жизни людей, поэтому работа команды требует постоянного внимания и концентрации на процессе. А главное – современного и качественного оборудования.

Помощь от Slots City Foundation

В Макарове осуществляется первый проект помощи Slots City Foundation, нацелен на разминирование деоккупированной территории Киевщины.

В Макаровском районе проводят разминирующие работы / Фото Slots City Foundation

Для саперов гуманитарного разминирования Slots City Foundation оплатил ремонт автомобилей Volkswagen Т4 и Mercedes Vito 3, закупил три инвертора и шесть аккумуляторов.

Также волонтеры передали донаты на закупку дрона Autel, 10 касок и бронежилетов, ремонт спецавто и запчастей к ним.

Для нашего фонда помощь саперам – новое, но уже системное, ежемесячное направление работы,

– говорит Артем Стогний, директор Slots City Foundation.

Волонтеры Фонда не только передают технику и экипировку, но и перечисляют донаты на организацию опасных работ.

За первые недели работы группа саперов при поддержке Slots City Foundation уже успела разминировать 28 гектаров территории. В основном это – лесопосадки и полевые дороги.

В целом же перед разминировщиками – работа с 300 гектарами территории Киевщины.

Планируем до конца года все эти лесополосы на северной и южной окраине населенного пункта Макаров полностью разминировать и сдать акты,

– констатирует Ковальчук.