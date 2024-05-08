Залишати такі площі замінованими категорично не можна. Інакше "відлуння війни" спостерігатимемо і через десятиліття після закінчення бойових дій, інформує 24 Канал.

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Але від оперативності розмінування сьогодні залежить життя людей не тільки в самій Україні, а й далеко за її межами.

Україна – одна з провідних країн світу з виробництва сільськогосподарської продукції, насамперед соняшникової олії, кукурудзи, пшениці, ріпаку та ячменю. Як свідчать дані Всесвітньої продовольчої програми, українські поля забезпечують більш ніж половину потреб у пшениці для таких країн, як Джибуті, Еритрея, Ліван, Мавританія, Пакистан і Сомалі. Розмінування полів та відновлення роботи українських аграріїв є критичним для збереження стабільності системи постачання продовольства у світі.

Як Slots City Foundation допомагає в розмінуванні країни: дивіться відео

Slots City Foundation відкрив новий напрямок у своїй роботі – допомогу українським саперам у гуманітарному розмінуванні.

"Для нашого фонду цей новий напрямок є надзвичайно важливим, – розповідає Артем Стогній, директор Slots City Foundation. – Ми не тільки допомагаємо звільняти наші землі від загарбників, а й повертати відвойовані поля до мирного життя".



Сапери ретельно обстежують кожен клаптик прилеглої території / Фото Slots City Foundation

Як відбувається розмінування

Команда саперів складається з чотирьох осіб.

Першим іде сапер із металошукачем. За ним – командир загону, потім – картограф, завдання якого визначати координати знайдених мін, далі – ще один сапер, який фіксує координати за вказівкою картографа.

Щойно металошукач фіксує знахідку, загін зупиняється.

Командир оглядає підозрілу ділянку. Якщо наявність загрози підтверджується, ділянку позначають червоно-білою стрічкою. Це – запобіжний захід, щоб ніхто з місцевих не зайшов сюди, поки не здійснено розмінування.



Сапери розміновують територію / Фото Slots City Foundation

Хоча самі місцеві жителі часто стають найважливішим джерелом інформації для саперів.

Перед тим, як приступити до розмінування, сапери опитують мешканців довколишніх сіл, які могли бути свідками дій окупантів. Часом їхні підказки допомагають точніше визначити заміновані зони.

Після того, як усі заплановані території обстежені, наступним кроком стає їхнє повне розмінування. Ця стадія роботи саперів пов'язана зі ще більшим ризиком.

"Головна небезпека – це виявити розтяжку, – розповідає командир загону саперів В'ячеслав Ковальчук. – У лісовій місцевості є можливість практично в будь-якому місці поставити розтяжку, закріпити гранату або інший вибухонебезпечний предмет, а виявити його буде важко. Особливо зараз, коли все починає зеленіти".

У місцях, де велись бойові дії, сапери мають бути вкрай обережними / Фото Slots City Foundation

Найнебезпечніше в роботі сапера – це звикання до тих завдань, які виконуються щодня, розповідає Ковальчук. За його словами, сапери регулярно проводять різні тренінги та інструктажі. Від них буквально залежать життя людей, тож робота команди потребує постійної уваги та концентрації на процесі. А головне – сучасного та якісного обладнання.

Допомога від Slots City Foundation

У Макарові здійснюється перший проєкт допомоги Slots City Foundation, націлений на розмінування деокупованої території Київщини.

У Макарівському районі проводять розмінувальні роботи / Фото Slots City Foundation

Для саперів гуманітарного розмінування Slots City Foundation оплатив ремонт автомобілів Volkswagen Т4 і Mercedes Vito 3, закупив три інвертори та шість акумуляторів.

Також волонтери передали донати на закупівлю дрона Autel, 10 касок і бронежилетів, ремонт спецавто та запчастин до них.

Для нашого фонду допомога саперам – новий, але вже системний, щомісячний напрямок роботи,

– каже Артем Стогній, директор Slots City Foundation.

Волонтери Фонду не тільки передають техніку та екіпіровку, а й перераховують донати на організацію небезпечних робіт.

За перші тижні роботи група саперів за підтримки Slots City Foundation вже встигла розмінувати 28 гектарів території. Здебільшого це – лісопосадки та польові дороги.

Загалом же перед розмінувальниками – робота з 300 гектарами території Київщини.

Плануємо до кінця року всі ці лісосмуги на північній і південній околиці населеного пункту Макарів повністю розмінувати і здати акти,

– констатує Ковальчук.