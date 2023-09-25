"И правильно сделал": сын Кадырова избил обвиняемого в сожжении Корана
Сын так называемого главы Чечни Рамзана Кадырова Адам избил мужчину в СИЗО. Подросток издевался с Никиты Журавеля, которого обвиненяют в сожжении Корана.
Видео с избиением распространялось в сети. Впоследствии инцидент подтвердил и Рамзан Кадыров, передает 24 Канал.
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Кадыров гордится поступком сына
На опубликованных в сети кадрах видно, как 15-летний Адам бьет мужчину ногами по телу. Также он нанес удары по голове.
Адам Кадыров избил мужчину: смотрите видео
Затем лидер Чечни прокомментировал инцидент. Он полностью оправдывает действия своего сына. Более того, он заявил, что тот все "правильно сделал".
В сети до сих пор спорят по факту избиения Адамом Кадыровым сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля, пособника спецслужб Украины. Это было или не было? Побил и правильно поступил. Более того, я считаю, что тот, кто посягнул на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигает его, оскорбил этим десятки миллионов граждан нашей великой страны, должен понести суровое наказание,
– говорится в сообщении Кадырова.
Он также заявил, что в Чечне якобы действует "уникальный закон", защищающий Священные Писания. По словам Кадырова, подписал этот закон российский диктатор Владимир Путин. Лидер Чечни также заявил, что гордится поступком 15-летнего сына. Он утверждает, что Адама "всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди старших". По мнению Кадырова, таким образом у сына "формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии".
Что известно об инциденте с сожжением Корана
- В сети 19 мая 2023 года появилось видео, на котором житель Волгограда сжег Коран рядом с одной из городских мечетей. Впоследствии парня быстро задержали российские спецслужбы и обвинили его в "оскорблении религиозных чувств верующих".
- Российские пропагандисты сообщили, что обвиняемый парень – Никита Журавель. Он якобы уроженец Украины и переехал в Волгоград из аннексированного Крыма. Парню было 19 лет.
- Сначала это дело рассматривалось в Волгограде, однако впоследствии председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение передать дело Журавля в Чечню. Следовательно, подростка оперативно доставили в Грозный, где его встретили с призывом к "народному суду".
- В августе 2023 года появилась информация, что якобы сын Кадырова избил задержанного. Впрочем, в то время никаких подтверждений не было.