Тайфуны, разруха и смена климата: как Филиппины пытаются уцелеть среди хаоса

Филиппины – островное государство в Юго-Восточной Азии. География сделала страну заложницей климатических изменений – близость к экватору делает страну склонной к землетрясениям и тайфунам.

Самый страшный тайфун 2021 года

Недавно на Филиппинах преодолевали последствия тайфуна "Рай". Почти 400 человек погибли и сотни получили ранения, когда тайфун охватил южные и центральные районы архипелага, уничтожив деревянные дома, выкорчевав деревья и оставляя без света целые острова.

Более 400 000 человек находились в эвакуационных центрах или у родственников, сообщило национальное агентство по вопросам стихийных бедствий, после того, как их дома были повреждены или разрушены.

Тихоокеанский огненный круг

Филиппины находятся в так называемом огненном круге. Это пояс активной вулканической деятельности и землетрясений, расположенный вокруг бассейна океана. Огненное кольцо содержит примерно 850 – 1000 вулканов, которые были активными в течение последних 11 700 лет. Именно здесь происходит 81% крупнейших землетрясений Земли

Трина Алехандра Фирмало-Фабик возглавляет муниципалитет Одионган в провинции Ромблон (Филиппины) и эксклюзивно для сайта 24 канала рассказала о вызовах для людей и государства.

Политик и активистка учит общество думать о природе / Фото facebook.com/trina.firmalofabic

Изменение климата стало частью политики

"Филиппины являются одной из самых уязвимых стран в мире до изменения климата. Таким образом, правительство Филиппин имеет много законов, касающихся окружающей среды и изменения климата", – рассказывает она.

В 2013 году тайфун "Хайян" стал сильнейшим в истории страны и метеонаблюдений вообще, в результате погибли или пропали без вести более 7 300 человек.

Кстати, при местном Офисе президента даже действует специальная комиссия, которая занимается этим вопросом.

А специальная группа экспертов помогает контролировать ситуацию, поскольку состоит из профессионалов разных отраслей.

Существуют также экологические законы, касающиеся работы с отходами, чистого воздуха, использования пластика и других факторов, связанных с изменением климата,

– добавила Трина Алехандра.

За ситуацией наблюдают и общественные организации, но до решения проблемы вовлеченности и активного сотрудничества со всеми сторонами – еще далеко.

"Организации, которые призывают правительство сосредоточиться на изменении климата и окружающей среде, присутствуют на национальной сцене, такие как The Climate Reality Project Philippines (Проект "Климатическая реальность" Филиппины) или The Zero Waste Youth Movement (Молодежное движение за "нулевые отходы"). Однако, насколько мне известно, нет сильных национальных организаций, которые бы действительно успешно добивались принятия национальным правительством важных решений по климатическим изменениям", – отметила она.

Страдает вся страна

"Нет только одного региона, который больше всего пострадал от изменения климата. Как архипелаг или группа островов, многие регионы сильно пострадали от изменения климата, особенно с точки зрения влияния окружающей среды на сельское хозяйство", – рассказывает активистка из Филиппин.

Люди объединяются, чтобы преодолевать последствия / фото UNICEF / Joey Reyna

Кстати, по предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный сельскому хозяйству — основному источнику существования филиппинцев в сельской местности – составил 3 миллиона долларов. Эта цифра может возрасти.

"У нас есть много программ, направленных на поддержку наших фермеров и рыбаков. Мы имеем для них реестр, чтобы у нас была база данных о том, кто они, каким конкретным видом сельского хозяйства или сельскохозяйственными культурами/продуктами они занимаются, и какие входные данные им нужны для повышения их заработка", – добавила она.

Правительство предоставляет семена, удобрения, тракторы и другие сельскохозяйственные инструменты для фермеров, а также небольшие рыбацкие лодки, моторы, сетки и подобные материалы для рыбаков. Для них также существуют программы кредитования, но этого мало.



Активисты пытаются привлечь внимание к вопросу / Фото greenpeace.org

На Филиппинах существует "культура пакетиков", которую распространяют многонациональные корпорации и филиппинцы, которые имеют ограниченные ежедневные финансовые ресурсы,

– напоминает известная филиппинка.

По ее словам, среди важнейших проблем – это обращение с отходами общин, тем более, что большинство отходов, которые не попадают на свалки, попадают непосредственно в Мировой океан. Но за этим стоит еще более глобальный вопрос – отсутствие образования в отношении окружающей среды и изменения климата. Над этим сейчас и работают активисты.